أستاذ أمراض صدرية: الرشح والصداع الشديد دون سبب من أعراض «متحور دلتا»

قال الدكتور عادل خطاب أستاذ الأمراض الصدرية، إن متحور فيروس كورونا «دلتا» يتواجد في 98 دولة حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية، ومن خصائصه أنه سريع الانتشار، وانتشاره ليس له حدود، وهذا ما اتضح في أحدث التقارير الصادرة من عدة دول مثل روسيا وبريطانيا، كما أصبح المتحور منتشرا في تونس والمغرب، مؤكدا أن عدد الوفيات في بريطانيا انخفض رغم انتشار المتحور بها، ما يدل على أن التطعيم مازال له تأثير ضد «دلتا».

وأضاف «خطاب» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، اليوم السبت، أن «الرشح» من ضمن أعراض متحور كورونا، وهذا العرض لم يكن ضمن أعراض كورونا من قبل، كما أن الصداع الشديد دون سبب من أعراض «دلتا».

وأوضح أن أعراض كورونا تتشابه مع البرد، وبالتالي قد يكون هناك أشخاص تعرضوا للفيروس دون معرفتهم بذلك، وكانت مناعتهم قوية ما أدى لتعافيهم من الفيروس مثل دور البرد العادي، ولكن حاليا ومع ظهور «متحور دلتا» لابد من إجراء فحوصات والعزل عند ظهور أعراض البرد، لعدم نشر العدوى.

وأكد أستاذ الأمراض الصدرية، أن البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا هو نفسه المستخدم مع «متحور دلتا»، وبالرغم من عدد الإصابات المرتفعة في العالم إلا أن عدد الوفيات ليس مرتفعا في الدول التي حصل مواطنوها على التطعيمات، ولا سيما في بريطانيا، إذ أن أعداد المصابين بعشرات الآلاف يوميا لكن الوفيات لا تتجاوز 19 حالة في اليوم.