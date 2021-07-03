لها من اسمها نصيب.. «كوم الشقاقة» صداع في رأس عروس المتوسط

حين يتم ذكر اسم منطقة كوم الشقافة أمام أي مواطن سكندري، يتم ربطها دائماً بالعقارات المائلة والمنهارة، كونها منطقة تشهد نوعين من العقارات الخطرة، أولها عقارات عفى عليها الزمن، بينت منذ عشرات السنين وحالتها يرثى لها، وأخرى بنيت منذ سنوات قليلة، إلا أنه تم تشييدها دون معايير سليمة، مما جعلها عرضة للميل والانهيار في أي وقت.

«خوفو».. أحدث عقارات كوم الشقافة المائل

هذا النوع الأخير من العقارات التي تشكل خطورة داهمة على أرواح المواطنين، برز جلياً خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما عانت 22 أسرة قاطنين في عقار بشارع «خوفو»، في منطقة كوم الشقافة، غرب الإسكندرية، لخطر الموت، بعدما تعرض عقارهم للميل على عقار مجاور، الأمر الذي دفع حي غرب الإسكندرية إلى إصدار قرار إزالة 5 أدوار، من أصل 11 دوراً، وذلك للتخفيف من عملية الميل.

عقارات كوم الشقافة لها نصيب من اسمها

لم يقتصر الأمر على عقار «خوفو» فقط، أو كما يعرف أيضاً بعقار كوم الشقافة المائل، فكلمة «الشقافة»، التي تعني الشقوق أو الكسور، أصبحت سمة العقارات بها، حيث يوجد بها عدد غير محدود من العقارات المائلة والمنهارة، بل وأخرى معرضة للانهيار من كثرة التصدعات بها.

أشهر مبنى يحمل مسمى «عقار كوم الشقافة المائل»

وفي شهر فبراير الماضي، حدث ميل في العقار رقم 36 حارة «أبو الحسن» بمنطقة كوم الشقافة، والمكون من أرضي و9 طوابق علوية، ويقع على مساحة 65 متراُ مربعاً فقط، ويبلغ ارتفاعه 30 متراً، ويعد هو أشهر عقار تم إطلاق مسمى «عقار كوم الشقافة المائل» بين عقارات المنطقة.

وتم الانتهاء من بناء ذلك المبنى بارتفاع 7 طوابق في عام 2009، إلا أن صاحب العقار قام في عام 2011، بتعلية المبنى ببناء دورين مخالفين، مما تسبب في زيادة الحمل على أساسات العقار، وفقاً للجنة الهندسية، التي عاينت المبنى بعد ميله.

وتبين للجنة أن ذلك العقار غير مرخص بالكامل، وصدر له 9 قرارات إزالة حتى سطح الأرض، من حي غرب الإسكندرية، ولكن لم يتم تنفيذ تلك القرارات، بسبب وجود أسر كاملة تعيش في 8 طوابق من المبنى.

تعليمات رئاسية بتوفير مساكن بديلة في «بشائر الخير»

إلا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قامت بإخلاء العقار بالكامل من السكان والمنقولات، علاوة على إخلاء 5 عقارات مجاورة بمحيط العقار المائل، لمسافة 30 متراً في كل اتجاه.

ونقلت المحافظة سكان العقار المائل والعقارات المجاورة له، وعددهم حوالي 30 أسرة، إلى 3 مدارس مجاورة للعقار، كإيواء مؤقت، قبل أن يتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويأمر بتخصيص مساكن بديلة لهم في منطقة «بشائر الخير».

انهيار عقار كوم الشقافة في «حارة عز»

وفي مايو الماضي، انهارت أجزاء من عقار قديم بمنطقة كوم الشقافة، وذلك دون حدوث إصابات أو تأثير على العقارات المجاورة، وهو العقار رقم 13 في «حارة عز»، وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم، مكون من أرضي وطابقين علويين، وانهيار أجزاء من الطابق الثالث حتى سطح الأرض، دون حدوث أي إصابات.

وحينها قالت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، إن العقار تقطنه 6 أسر بإجمالي 18 فرداً، تم نقلهم إلى مقر إيواء مؤقت في مدرسة «الإخلاص» الإعدادية، تمهيداً لنقلهم إلى مساكن بديلة.