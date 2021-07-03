22 أسرة مهددة بالموت في عقار كوم الشقافة المائل: «محتاجين سكن بديل»

بين ليلة وضحاها، تعرضت 22 أسرة قاطنين في عقار بشارع «خوفو»، في منطقة كوم الشقافة غرب الإسكندرية، إلى خطر الموت، بعد ميل العقار الذي يقيمون فيه على عقار آخر مجاور، الأمر الذي دفع حي غرب الإسكندرية إلى إصدار قرار إزالة لأعلى 5 أدوار، من أصل 11 دوراً بالعقار، وذلك للحد من عملية الميل التي ظهرت على العقار الذي تم إنشاؤه عام 2011.

السكان يرفضون إزالة شققهم حتى توفير سكن بديل

ذلك القرار لم يعجب عدداً كبيراُ من سكان عقار كوم الشقافة المائل، وبالتحديد لقرابة 10 أسر يقطنون في الطوابق الخمسة العليا، لعدم وجود أي سكن بديل لهم، ناهيك عن وضع كافة أموالهم في شراء شقق ذلك العقار، إلا أنهم بين ليلة وضحاها سيصبحون بلا مكان يأويهم وهو الأمر الذي جعلهم يرفضون الاستسلام لقرار الإزالة.

وترتب على ذلك الموقف بقاء جميع السكان في العقار المائل، ينتظرون الموت بين لحظة وأخرى، في حال زيادة درجة الميل، نتيجةً لزيادة الأحمال، وهو الأمر الذي يجعل من 22 أسرة، تضم ما يزيد على 100 شخص، مهددون جميعاً بالموت في أي لحظة.

وقال «أحمد محروس»، من سكان الدور العاشر، إنه متزوج ولديه طفلان، وحتى الآن يدفع أقساط أثاث منزله، مؤكداً عدم وجود أي مكان آخر بديل لإيواء أسرته، بالإضافة إلى عدم قدرته على أخذ شقة إيجار حديث.

أهالي عقار كوم الشقافة المائل: نعيش في الشارع يومياً ونصعد للنوم فقط

وأضافت «رضوى محمد»، مقيمة في الدور العاشر أيضاً، إنها تعيش في شقتها مع ولديها، طفلين صغيرين، يقضون وقتهم في الشارع خوفاً من انهيار العقار، ويعودون إلى شقتهم للنوم فقط، رغم ما يحيط بهم من مخاطر.

وأشارت «ناظلة محمد السيد»، إحدى السكان المقيمات في الدور السابع، إلى معاناتها، وباقي السكان، في البقاء أسفل المنزل طيلة النهار، مطالبةً بتوفير مكان بديل لهم خلال الفترة الحالية، حرصاً على سلامتهم، حتى لو إقامة في إحدى المدارس لحين توفير مساكن بديلة لهم، وناشدت المسؤولين التحرك سريعاً حرصاً على سلامتهم.

رئيس الحي: إزالة أعلى 5 أدوار تجنباً لحدوث كارثة

من جهتها، أكدت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، الذي يتبع له عقار كوم الشقافة المائل، إن العقار قد صدر له قرار إزالة لأعلى 5 أدوار، وذلك لتخفيف الاحمال، مشيرةً إلى أنه تم ترك فرصة للسكان من أجل إخلاء تلك الأدوار، قبل أن يتم إزالتها، تجنباً لحدوث كارثة كبرى، لجميع سكان العقار.

وأضافت «شعبان»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه حتى الآن يرفض السكان إخلاء الأدوار المطالب إزالتها، وأكدت أنه تم إرسال خطاب للقسم، من أجل تمكين الحي من عملية تخفيف الأحمال، وذلك حتى يتم إزالة تلك الأدوار، التي تشكل حملاً زائداً على العقار المائل.