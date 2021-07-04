62 ألف زائر في ثالث أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021

شهد اليوم الثالث من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52، التى تقام تحت عنوان «في القراءة حياة»، زيارة 62 ألف مواطن لقاعات المعرض، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة المصرية للوقاية من أخطار فيروس كورونا، بحسب تصريحات الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وأكد «هيثم الحاج»، في بيان صادر من الهيئة، أن إدارة المعرض عملت بشكل كبير على تلافي بعض السلبيات التى ظهرت خلال اليومين الماضين، مما ساعد على مرونة الحركة داخل المعرض، وعدم وجود ازدحام داخل القاعات أو على بوابات الدخول.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان «في القراءة حياة»، وتقام تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشرا من 25 دولة عربية وأجنبية.

ويشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة «ثقافتك كتابك» التى يخصص لها ركن خاص، وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1 إلى 20 جنيها بحد اقصى، إلى جانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.