ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» حول العالم إلى 184.2 مليون حالة

بلغ إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عالميا، إلى 184215569 حالة، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى3986895 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء من الفيروس إلى 168598858 حالة.

وسجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم، 743 إصابة جديدة بالفيروس، وحالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 160084 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2026 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات «كورونا» بالولايات المتحدة إلى 603018‎‏ حالة

وسجلت الولايات المتحدة، ‏‎15555‎‏ إصابة ‏جديدة بالفيروس و‏‎287‎‏ وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ‏‎33530880‎‏ حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات ‏‎603018‎‏ حالة.

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل 54556 إصابة جديدة و1635 وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات بـ«كورونا» في البلاد إلى 18742025 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات جراء الإصاباة بالفيروس إلى 523587 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات المملكة المتحدة إلى 4879616 حالة

وفي المملكة المتحدة، سجلت البلاد، 24885 إصابة جديدة بـ«كورونا» و18 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وقالت وزارة الصحة البريطانية في بيان، أمس السبت، إن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 4879616 حالة، فيما ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 128207حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي جنوب إفريقيا، سجلت البلاد، رقما قياسيا بلغ 26000 إصابة جديدة بالفيروس، كورونا، وهو ثانية حصيلة قياسية في عدة أيام، حيث انتشرت الموجة الثالثة من الإصابات بين السكان غير الملقحين إلى حد كبير.

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس في جنوب إفريقيا، إلى أكثر من 2 مليون حالة إصابة و61500 حالة وفاة، بينما تم تطعيم 3.3 مليون شخص «حوالي 5% من السكان». ووافقت سلطات جنوب إفريقيا، امس السبت، على لقاح «سينوفاك» الصيني المضاد لـ«كورونا» حيث تظهر أدلة متزايدة على فعاليته.

ارتفاع إجمالي إصابات تونس إلى 438945 حالة.. ووفيات الجزائر: 3745 حالة

عربيا، أعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس السبت، تسجيل 6184 إصابة جديدة بالفيروس و82 وفاة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 438945 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بـ«كورونا»، إلى 15261 حالة.

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة، 457 إصابة جديدة بـ«كورونا» و10 وفيات خلال الساعات الـ24 الأخيرة، فيما تماثل 330 حالة للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات، إلى 141007 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 3745 حالة، بينما ارتفع مجموع حالات التعافي من الفيروس إلى 98031 حالة.

وسجلت 22 ولاية أقل من 9 حالات، بينما لم تسجل 9 ولايات أي حالة، فيما سجلت 17 ولاية أكثر من 10 حالات، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية. وحذر رئيس وكالة الأمن الصحي الحكومية البروفيسور كمال صنهاجي، من أن الجزائر تشهد بوادر موجة ثالثة للفيروس.

وفي سياق متصل، أعلنت حكومة جواتيمالا، الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى،أن طائرة تحمل دفعة رابعة من لقاح «سبوتنيك 5» الروسي، وصلت إلى مطار العاصمة «جواتيمالا سيتي»، وقالت على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن هذه الجرعات ستعزز من خطة التطعيم الوطنية ضد «كورونا»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت وزيرة الصحة في جواتيمالا، ماريا أميليا فلوريس، إن شحنة اللقاح الروسي سترسل لحملة تطعيم المعلمين، التي ستبدأ، غدا الاثنين.

وكانت السلطات في جواتيمالا وافقت على استخدام «سبوتنيك 5» الروسي في نهاية فبراير الماضي، كما تستخدم البلاد لقاحات «موديرنا» الأمريكي و«إسترازينيكا» البريطاني، فيما من المتوقع أن يتم شحن لقاح «فايزر» الامريكي خلال الأيام المقبلة.

من جانبه، أعلن حاكم مدينة «قصر شيرين» بمحافظة كرمانشاه الإيرانية، استئناف حركة المسافرين مع العراق عبر «منفذ برويزخان» مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.