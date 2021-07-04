الأوبرا والبرلمان.. لقطات تعرض لأول مرة من العاصمة الجديدة (فيديو)

عرضت الإعلامية لميس الحديدى، حلقة خاصة جدا ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on» من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وأجرت كاميرا البرنامج جولة داخل مبنى مجلس الوزراء، كأول صور داخلية تعرض منذ تدشين المشروع.

وقالت الإعلامية لميس الحديدي، إن العاصمة الإدارية مشروع ضخم يشارك في بنائه الآلاف من العمال والمهندسين المصريين بالإضافة لعشرات الشركات المصرية، موجهة الشكر لكل الجهات التي سمحت لطاقم عمل البرنامج الدخول وإنجاز الحلقة في أماكن يتم تصويرها للمرة الأولى مثل الحي الحكومي ومجلس الوزراء والنواب قائلة: «بخص بالشكر الهيئة الهندسية ووزارة الإسكان وماشاهدته من سرعة الإنجاز ودقة العمل أبهرني حيث تم إنجاز العمل بسرعة في وقت قياسي».

وعرضت الإعلامية لميس الحديدى، لقطات من داخل إحدى قاعات مجلس الوزراء، والتى تظهر جمال وروعة الأعمال المتقنة لاستقبال الوزراء والموظفين فى الفترة المقبلة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المهندس وجدى عياد، من إحدى الشركات التى تساهم فى تنفيذ الأعمال بمجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء يتكون من بدروم ودور أرضى و3 أدوار علوية، ويسع البدروم لـ300 سيارة و«باركينج خارجي» يسع لـ200 سيارة أخرى، ويتكون الدور الأرضى من المقر الصحفى لرئاسة الوزراء، فيما يتكون الدور الأول من بعض الوزرات السيادية، أما الثانى فخاص برئيس الوزراء نفسه، وقاعة تسع لـ40 وزيرا ورئيس الوزراء وبها أمانة المجلس.

وأضاف «عياد»، أن قاعة مجلس الوزراء تضم أحدث الأنظمة الحديثة سواء فى الشاشات وغيرها من التقنيات الأخرى، متابعا: «مكاتب الوزرات السيادية فقط فى مجلس الوزراء، أما باقى مكاتب الوزراء فى الحى الحكومى، و3000 شخص من شركة أوراسكوم يعملون فى الحى الحكومى ومجلس الوزراء».

وعرضت الإعلامية لميس الحديدى، مشاهد لسكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تضم المرحلة الأولى عدد 376 عمارة بإجمالى وحدات 9024 وحدة سكنية، بنماذج 3 غرف وصالة بمساحات 118 م للوحدة السكنية.

وعرضت الإعلامية لميس الحديدى، مشاهد لمبنى مجلس النواب الجديد فى العاصمة الإدارية الجديدة، كما رصدت كاميرا البرنامج المبنى من الداخل والذى يظهر عظمة الأعمال المنفذة بأيادى مصرية بالكامل، وقال المهندس طارق صفى الدين، مدير إدارة مشروع البرلمان بشركة المقاولون العرب، أن الجدارية الموضوعة فى مدخل البرلمان الرئيسى والمصنوعة من الرخام، تعبر عن فئات الشعب المصرى بالكامل تحت مظلة مجلس النواب.

وأضاف صفى الدين أن كل المنتجات والأعمال التى تم تشغيلها فى الحى الحكومى والبرلمان منتجات مصرية محلية الصنع، مؤكدا أن 30 يوليو سيتم الانتهاء من المشروع بالكامل، وسيتم إجراء الاختبارات النهائية له فى 30 سبتمبر المقبل.

وتابع: «إجمالى عدد العمالة فى البرلمان الجيد بالعاصمة الإدارية 7000 آلاف عامل، بنظام الورديات ليل نهار، ومحتوى غرف البرلمان وصل إلى 980 غرفة، وهذه الغرف للموظفين الذين يعملوا فى هيئة المجلس وعددهم 3200 موظف"، فيما عرضت لميس الحديدى لقطات من داخل مجلس النواب، والتقت العاملين فى المبنى، والذى أعربوا عن سعادتهم البالغة بهذه الأعمال الكبيرة لخدمة الدولة المصرية».

عرضت الإعلامية لميس الحديدى، لقطات من داخل وزارة المالية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وتظهر كاميرا البرنامج جاهزية الوزارة بعد الانتهاء من أعمالها، لاستقبال الوزير فى الفترة المقبلة، وقال المهندس سلامة سيف، أحد العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن المجمع الذى يضم وزارة المالية وديوان عام الوزارة والضرائب العامة والعقارية 13 فدانا.

قال المهندس أحمد الدالي، المسئول والمشرف على مشروع دار الأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومهندس تنسيق مشروعات الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار، إن مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية مقامة على مساحة 127 فدانا، ودار الأوبرا بها مكونة من 5 قاعات كبار، القاعة الرئيسية بها تسع لـ2200 مقعد، وقاعة الدراما هي الأصغر بـ600 مقعد.

وأضاف أنه سيتم الانتهاء من دار الأوبرا المصرية الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة قريبا، وأشار إلى أن دار الأوبرا المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، عمل بها 13 ألف عامل في بدايتها، والآن يعمل بها 6000 فرد – 5000 فرد، وتم إنجاز هذا العمل الكبير في 3 سنوات فقط.