علي جمعة: المنتحر ليس كافرا لكنه «قليل الأدب مع ربنا» (فيديو)

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن المنتحر يرمي نفسه في وجه الله، وهذا لا يصح، «الانتحار مش بس حرام أو غلط ولكنه عيب وبيعمل حاجة فيها قلة أدب مع الله»، لافتا أن المنتحر يغسل ويكفن ويصلى عليه لأنه في أشد الحاجة إلى الدعاء.

وأضاف «جمعة»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه عند وقوع ابتلاء يقع بعض الأفراد في ذنب الانتحار، مؤكدا أن المنتحر ليس بكافر وإنما يعد حراما وصاحبه ارتكب ذنبًا كبيرًا سيعاقب عليه عند الله.

واستشهد «جمعة» بموقف الشيخ البغدادي الذي أتى إليه شارب خمر يريد منه نصف ريـال، وبالفعل أخذ المال من الشيخ وذهب ليحتسي الخمر، ولكن كانت المفاجأة عند إصابته بالقيء المستمر بعد شرب الخمر، لذا ذهب إلى الشيخ ليقول له إنه لن يتناول الخمر مرة أخرى وأنه سيلتزم بالتعاليم الإسلامية لأنه ذاق المال الحلال، ومات هذا الرجل بعد عدة أشهر وعليه علامات حسن الخاتمة، لذا يجب التدبر في التعامل مع المواقف في حياتنا حتى نعمل صالحا أو نتجنب ذنبا.

وأوضح مفتي الديار المصرية السابق أن الدنيا ليست دار الراحة والسعادة وإنما هي دار الاختبار والابتلاء.