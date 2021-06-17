«ابن حياة».. «عمرو» فشل في الانتحار 5 مرات آخرها بمستشفى الفيوم

رغم محاولاته المتكررة للتخلص من حياته، إلا أنّ العناية الإلهية أنقذته من الموت في كل مرة، حيث حاول «عمرو»، شاب في الثلاثينيات من العمر، إنهاء حياته أولاً بتناول حبة حفظ الغلة السامة، إلا أن أطباء مستشفى الفيوم العام تمكنوا من إنقاذ حياته، وأثناء خضوعه للعلاج بالمستشفى، حاول التخلص من حياته مرة ثانية، فألقى بنفسه من الطابق الرابع، ولكنه نجا أيضاً من الموت، وأصيب فقط بعدة كسور.

عمرو حاول الانتحار 5 مرات وينجو في كل مرة

لم تكن هاتين المرتين هما فقط اللتين حاول فيها «عمرو أحمد ع.»، 35 سنة، المقيم بمنقطة «الصوفي» في مدينة الفيوم، التخلص من حياته، لكنه أقدم على محاولة الانتحار نحو 5 مرات بسبب مروره بأزمة نفسية، أولها كانت قبل فترة طويلة، عندما ألقى بنفسه من أعلى منزله، وتمكنت أسرته من إنقاذه، ثم حاول الانتحار شنقاً، ولكن مراقبة والدته المستمرة له جعلتها تنقذه قبل أن ينهي حياته، ثم تناول حبة الغلال السامة، وتم نقله إلى المستشفى فأنقذ الأطباء حياته، وأخيراً ألقى بنفسه من الطابق الرابع بالمستشفى، ولكنه نجا من الموت أيضاً.

كسر الشباك وضرب الممرضين وألقى نفسه

وأكدت مصادر أمنية، طلبت من «الوطن» عدم ذكر اسمها، أن الشاب كان يخضع للعلاج والمتابعة في قسم العناية المركزة، بسبب إصابته بتسمم حاد، نتيجة تناوله حبة الغلة، مشيراً إلى أنه قام بفك وثاق يديه وقدميه، وتعدى بالضرب على الممرضين، وكسر شباك الغرفة، وقفز منه محاولاً الانتحار مرة ثانية، وأضح أنّ الأطباء كانوا قد ربطوا يديه وقدميه، بسبب محاولاته المتكررة للتخلص من حياته.

إدارة المستشفى تحرر محضراً بمحاولة انتحار مريض

وأخطرت إدارة المستشفى مباحث قسم شرطة أول الفيوم، وعلى الفور، انتقل فريق من ضباط مباحث القسم إلى المستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.