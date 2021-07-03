أهالي ببا يشيعون مُقيم شعائر توفى أثناء الصلاة داخل المسجد

شيّع المئات من أهالي مدينة ببا، جنوب محافظة بني سويف، مساء اليوم السبت، جنازة مُقيم شعائر بالمعاش، إلى مثواه الأخير، عقب وفاته أثناء أداء الصلاة في مسجد «بلال بن رباح» بالمدينة، وذلك بعد أقل من شهرين من وفاة أحد خطباء عيد الفطر المبارك عقب صلاة العيد، في قرية «بهبشين»، التابعة لمركز ناصر، شمال المحافظة.

وشهدت مدينة ببا وفاة مُقيم شعائر بالمعاش، يُدعى «بدوي محمد مصطفى»، أثناء سجوده خلال الصلاة داخل مسجد «بلال بن رباح»، الذى يقع بجوار منزله، وقاموا بنقله إلى منزله بعد أن فارق الحياة، وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المعمول بها.

وسادت حالة من الحزن داخل مدينة ببا، لفراق «أحد أهلها الطيبين»، بحسب وصف الأهالي، حيث قال «محمد جمال»، أحد جيران مقيم الشعائر الراحل، أن المصلين في مسجد «بلال بن رباح»، فوجئوا عقب انتهاء الصلاة مساء اليوم، بأن مقيم الشعائر توفى عقب صلاة الفرض، وأثناء صلاة النافلة، فقاموا على الفور بنقله من المسجد إلى منزله، وسط مشاعر «مختلطة بين الحزن لرحيله، والفرحة لحسن خاتمته».

وتابع بقوله: «لم نكمل دقائق معدودة في تجهيزه وتشييع جثمانه، وأدينا صلاة الجنازة عليه في نفس المسجد، الذي توفي به»، وأكد أن «الجميع هنا في مدينة ببا يشهدون له باحترامه للصغير والكبير، كان يحافظ على الصلاة، ولم يخرج كلمة بسوء في حق أحد، ويعلم الله كم أحزننا فراقه».

وشهدت محافظة بني سويف، في أول أيام عيد الفطر الماضي، وفاة موجه أزهري سابق، وخطيب بأحد المساجد في قرية «بهبشين»، التابعة لمركز ناصر، شمال المحافظة، داخل منزله بعد انتهائه من أداء صلاة العيد، حيث صلى إماماً وألقى خطبة العيد، داخل أحد مساجد القرية، قبل أن يرحل بصورة مفاجئة، الأمر الذي تسبب في حالة من الحزن خيمت على معظم أهالي القرية خلال أيام العيد.