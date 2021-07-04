«مش أنا» يحقق مليونا و367 ألف جنيه في دور العرض أمس

حقق الفنان تامر حسني بفيلمه «مش أنا»، مليونا و367 جنيها أمس السبت، بدور العرض، ليتصدر قائمة الأفلام المطروحة في السينمات حاليا.

معلومات عن فيلم «مش أنا»

لاقت قصة الفيلم إشادات من الجمهور، خاصة أنها مختلفة، وتدور حول شاب يدعى حسن، ويجسد دوره الفنان تامر حسني، مصابا بمرض نفسي، ودائم التواجد مع والدته الفنانة سوسن بدر؛ لأنها أيضا مريضة.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب تامر حسني، الفنانة حلا شيحا، وسوسن بدر وماجد الكدواني وحجاج عبدالعظيم وشيرين وفايز المالكي، وآخرين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، منهم محمد عبدالرحمن، ومن تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

فيلم «أحمد نوتردام» لـرامز جلال يحقق 63 ألف جنيه

في المقابل حقق فيلم «أحمد نوتردام» لرامز جلال، 63 ألف جنيه، ويجسّد رامز جلال خلال أحداث الفيلم، شخصية صحفي يواجه المشكلات ويحاول حلها بطريقة مختلفة، بينما تظهر غادة عادل، بشخصية طبيبة، تحاول التعاون مع الصحفي للتغلب على هذه المشكلات.

فيلم «ديدو» يحقق 48 ألفا

وحقق فيلم «ديدو» 48 ألفا أمس، بدور العرض، وهو من بطولة كريم فهمي، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، حمدي الميرغني، محمد ثروت، هدى المفتي، وغيرهم، بجانب مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم؛ أحمد فهمي، هشام ماجد، وشيكو، سيناريو وحوار كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، إنتاج أحمد السبكي.

فيلم «ماما حامل» يحقق 44 ألفا

وفيلم «ماما حامل» حقق 44 ألفا، أمس في دور العرض، بطولة ليلى علوي؛ إذ تدور أحداث فيلم «ماما حامل»، في إطار كوميدي حول إنجاب الفنانة طفلين بعد فترة من إنجاب عددا من الأبناء، بينما صنف جهاز الرقابة الفيلم فوق 12 عامًا؛ لاحتوائه على بعض المواقف الكوميدية التي لا تتناسب مع من هم أقل من هذا العمر.

«ماما حامل»، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد سلام، حمدي الميرغني، نانسي صلاح، هدى الأتربي، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، إنتاج نيوسينشري وأفلام مصر العالمية و«سينرجي».