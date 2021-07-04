اعرف حقك.. لو سائق التاكسي رفض توصيلك: يعاقب بنص القانون

من بين المخالفات والعقوبات التي نص عليها قانون المرور الجديد 2021 ما يتعلق بركوب سيارات الأجرة، مثل التاكسي والميكروباص وما في حكمهما، في ظل ما يتعرض له كثير من المواطنين أثناء طلب تاكسي لتوصيله إلى مكان معين واعتذار السائق في حالات عديدة، إذ وضع القانون عقوبة لمن يرفض توصيل الركاب دون مبرر، ضمن 5 محظورات نصت عليها المادة رقم 70 من قانون المرور.

قانون المرور الجديد 2021

وحددت المادة رقم 70 من قانون المرور الجديد، 5 حالات يحظر على سائقي الأجرة مثل التاكسي والميكروباص ارتكابها، وشملت كل سائق سيارة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه، وهي:

1- امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب.

2- امتنع عن تشغيل العداد.

3- تقاضى أجرًا أكثر من المقرر.

4- نقل عدد من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر.

5- قام بنقل الركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لسيارات الأجرة بدون عداد.

عقوبة سائق التاكسي

ووضعت المادة 70 من قانون المرور عقوبة لمن يرتكب المخالفات الخمسة السابقة كالتالي: «تسحب رخصة قيادته لمدة ثلاثين يوما، وإذا عاد لارتكاب أى من هذه الأفعال خلال ستة أشهر من تاريخ السحب السابق للترخيص، تسحب رخصة قيادته لمدة تسعين يوما».

شرب الخمور

كما حظرت المادة 66 من قانون قيادة أي مركبة على من كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر، وإلا سحبت رخصة قيادته إداريا لمدة تسعين يوما، ولضباط وأمناء ومساعدى الشرطة والمرور عند الاشتباه، فحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة، أو إحالته إلى أقرب مقر شرطة أو مرور لإحالته إلى أقرب جهة طبية مختصة لفحصه، فإذا امتنع أو لجأ إلى الهرب سحبت رخصته إداريا للمدة المذكورة، وعند ارتكاب ذات الفعل خلال سنة تلغى الرخصة إداريا لمدة ستة أشهر فى الحالتين، فإذا تكرر ذلك سحبت الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل إنقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب.