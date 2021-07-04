خبير يوضح حقيقة تسبب كورونا في الإصابة بفيروسات كبدية: تضعف أجهزة الجسم فقط

قال الدكتور أشرف عمر أستاذ الفيروسات الكبدية بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، إنَّ فيروس كورونا يصيب الجسم ككل، وليس مختصًا بالجهاز التنفسي فقط، مضيفًا أنَّه يمكن أن يصيب جهاز الكبد ويؤدي إلى التهاب في الكبد وزيادة نسب الإنزيمات في الكبد، ولكنه لا يؤدي إلى حدوث أي تليفات لكبد المريض إلا لو كان يعاني من تليف كبدي قبل الإصابة بكورونا، لافتا إلى أنَّ الإصابة بكورونا تزيد من الضغط على الكبد.

الإصابة بكورونا لا تكون سببًا في الإصابة بفيروس «سي» أو أي فيروسات أخرى

وأضاف أستاذ الفيروسات الكبدية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الإصابة بفيروس كورونا لا تكون سببًا في الإصابة بفيروس «سي» أو أي فيروسات أخرى، ولكنها تؤثر على أجهزة جسم الإنسان بمعنى أن تؤدي إلى ضعف عمل وظائف بعض الأجهزة.

وأضاف أستاذ الفيروسات الكبدية بطب قصر العيني، أنَّه يجب التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، وتحقيق التباعد الاجتماعي خاصة في الأماكن المشهود لها الازدحام خارج المنزل، وعدم التهاون مع المرض أو خطورته، والتواصل مع الطبيب المختص حال الشعور بأي أعراض المرض، مع الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه والتغذية الجيدة المحفزة للمناعة والتي تسهم في الوقاية من المرض.

وبشأن لقاح كورونا للحوامل، أوضح «عمر»، أنَّه ينصح السيدات الحوامل اللائي يرغبنّ في الحصول علي لقاح كورونا ضرورة استشارة الطبيب المختص ويفضل أن يكون بعد الشهور الثلاثة الأولى من الحمل، فضلًا عن ضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا للوقاية من الإصابة بالمرض.