«التموين» تستعد لعيد الأضحى بتوفير خراف حية ولحوم بأسعار مخفضة

أكدت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة ستطرح كميات كبيرة من الخراف البلدي الحية لطرحها للمواطنين من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية على مستوى المحافظات، وبأسعار مخفضة للمواطنين، فضلا عن طرح منتجات إضافية من اللحوم لتلبية احتياجات المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشارت المصادر، إلى أنه سيتم توفير كل المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة.

ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، المديريات بمتابعة توافر الخبز البلدي بالمخابز تيسيرا على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من الخبز بسهولة، كما شدد على ضرورة متابعة المخابز والتأكد من إنتاج الخبز المدعم بالمواصفات والأوزان القانونية.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار طرح اللحوم الطازجة بكميات كبيرة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية السودانية بسعر 85 جنيها للكيلو جرام دون زيادة في الأسعار، وكذلك طوح اللحوم البرازيلي المجمدة 65 جنيها للكيلو جرام، فضلا عن أن الوزارة تحصل على اللحوم بأسعار مخفضة نظرا لحصولها على كميات ضخمة من الموردين، ما يمكنها من توفيرها أمام المواطنين بأسعار مناسبة وجيدة.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، أن المخزون الإستراتيجي من القمح يكفي احتياجات المواطنين حتى أكتوبر المقبل، فضلا عن أن تعاقدات الأرز تكفي حتى شهر نوفمبر المقبل، أما مخزون السكر فيكفي لمدة 6 أشهر، بجانب إنتاج السكر المحلي حاليًا، ومن المتوقع الحصول على 1.7 مليون طن سكر من البنجر، و900 ألف طن من القصب، وأكد الوزير على توافر الاكتفاء الذاتي من الدواجن المحلية، وكذلك توافر كميات كبيرة من اللحوم المجمدة، فضلًا عن التعاقد مع السودان لاستيراد اللحوم الطازجة لمدة عامين.