الشرقية تستعد لامتحانات الثانوية العامة بخطة مواجهة كورونا

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2020 /2021، استعداداً لانطلاقها يوم السبت المقبل حتى 5 أغسطس 2021، لتوفير بيئة صحية وآمنة حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلاب وانتظام سير الامتحانات.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة والتطهير والتعقيم اليومية بمقر اللجان المخصصة لعقد امتحانات الثانوية العامة، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الطلاب والمراقبين والمشرفين على الامتحانات للكمامة الواقية حرصاً على سلامتهم من فيروس كورونا.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بمراجعه مصادر الطاقة داخل اللجان والتأكد من عملها بكفاءة عالية، وتوفير المراوح ومياه الشرب ومصادر للكهرباء بديلة في حالة حدوث انقطاع للكهرباء خلال تأدية الطلاب للامتحانات حتى لاتؤثر على انتظام سير الامتحانات.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع قوات الأمن برفع كافة الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين والتأكد من سلامة كافة المرافق بجميع المدارس التي بها لجان امتحانية والتعامل الفوري، مع أي مشكلات تؤثر بالسلب على انتظام سير الامتحانات، لافتاً إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وغرف عمليات فرعية بكل مركز ومدينه وحي لمتابعة سير إمتحانات الثانوية العامة ورصد أي أحداث طارئه والتعامل الفوري معها

وشنت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن المحافظة حملات النظافه ورفع المخلفات داخل وخارج اللجان بالمدارس المخصصة لعقد امتحانات الثانوية العامة ورفع الإشغالات والباعة الجائلين حول المدارس لتوفير بيئة صحية وآمنة وجو هادئ للطلاب لتأدية امتحانات الثانوية العامة بسهولة ويسر .

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمراجعة كشافات الإضاءة والتأكد من توافر مياه الشرب والتهويه الجيده و طفايات الحريق وأدوات التطهير والتعقيم داخل اللجان..

يذكر أنه من المقرر أن يؤدي 45 ألف طالب وطالبة الإمتحانات أمام 162 لجنة موزعة على مستوى 19 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.