قرارات حكومية حاسمة بشأن الشواطئ والسينمات وقاعات الأفراح قريبا

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تستعد اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء لإصدار عدة توصيات قريبا بشأن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال فترة إجازة عيد الأضحى، ومنها البت في مسألة فتح الشواطئ من عدمه أمام الجمهور ومواعيد فتح وغلق المقاهي والمطاعم والمحلات ونسب الإشغال في تلك الأنشطة التي تشهد إقبالا جماهيريا بحيث لا تتعدى 50%، ومسألة فتح الحدائق والمتنزهات خلال فترة عيد الأضحى ومواعيد المسارح والسينمات وقاعات الأفراح ومسألة ذبح الأضاحي فهل يسمح بإقامة سراداقت بالشوارع أم لا.

لجنة كورونا تحسم الأمر خلال أيام

من جانبه قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تلتزم بكل ما يصدر عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة قبل عيد الأضحى صدور قرارات اللجنة العليا وهي تصب في صالح المواطنين والحفاظ على سلامتهم، ويتم مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين وعلى الجميع التزام التعليمات لعدم الوقوع تحت طائلة القانون من ناحية وعدم التعرض للخطر من ناحية أخرى، خاصة أن جائحة كورونا ما زالت مستمرة.

استمرار حظر الشيشة في المقاهي

وأضاف قاسم لـ«الوطن» أنه يستبعد السماح بالشيشة داخل المقاهي خلال الفترة الراهنة حفاظا على سلامة المواطنين وهي من ضمن الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة، لافتا إلى مسألة الشواطئ والمتنزهات خلال فترة عيد الأضحى تحسمها لجنة إدارة أزمة كورونا وأيضا مواعيد غلق المحلات والمطاعم والكافيهات والسينمات والمسارح وقاعات الأفرح كلها أمور تحددها لجنة كورونا وما يصدر عنها خلال الأيام المقبلة سيتم تطبيقه بكل المحافظات لتفادي التجمعات وزيادة الإصابة بفيروس كورونا.

ومن ناحية أخرى حذرت وزارة التنمية المحلية، من التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية والتشديد على أهمية ذبح الأضاحي بالمجازر الحكومية وفتحها للمواطنين بالمجان فترة العيد، وعدم السماح بإقامة شوادر بالشوارع تهدد الصحة وتضر بالبيئة.