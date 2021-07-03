غدا.. فتح باب رخص البناء بكل أحياء الجمهورية

تبدأ الأحياء والمدن بكل محافظات الجمهورية بداية من غد الأحد، تلقى طلبات الحصول على رخص البناء وذلك وفق اشتراطات البناء الجديدة، حيث قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه سيتم قبول طلبات تراخيص البناء وشهادات الصلاحية وفق الاشتراطات الجديدة لضبط وحوكمة منظومة العمران، وإيجاد بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها واستعادة الوجه الحضارى للمدن والاحياء والقضاء على التشوهات التى طالت العمران فى سنوات مضت.

اشتراطات البناء

وأضاف «قاسم» لـ «الوطن»، أن اشتراطات البناء الجديدة تهدف الحد من الفوضى والارتقاء بالعمران ومنع العشوائيات وتوزيع السكان بشكل مناسب مع الخدمات الموجودة والمرافق الموجودة وبما يتناسب مع الطرق الموجودة وذلك لتغيير حياة المواطنين للأفضل خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه تم خلال الشهرين الماضيين التطبيق التجريبى لاستخراج تراخيص البناء فى 27 حى ومدينة على مستوى الجمهورية لرصد خطوات التطبيق والورة المستندية التى تتم بين المراكز التكنولوجية والجامعة ونقابة المهندسين من أجل استراج رخص بناء مميكنة فى توقيت محدد لايتجاوز 60 يوما مدة صدور الرخصة مع فصل مقدم الخدمة عن طالبها.

تدريب العاملين فى منظومة البناء

وأشار «قاسم»، إلى أنه تم تدريب العاملين فى منظومة تراخص البناء 2021، وذلك تيسيرا على المواطنين فى الآلية الجديدة لاستخراج رخص البناء، لافتا إلى أن إجراءات الحصول على الرخصة تبدأ بالتقديم للحصول على بيان الصلاحية للمركز التكنولوجي، مرفقاً به صورة البطاقة، ورسم كروكي للموقع، وجدول الإحداثيات، وبعد سداد رسوم الرفع المساحي، يقوم المركز التكنولوجي بإعداد الرفع المساحي لقطعة الأرض، والمعاينة بواسطة جهة مساحية معتمدة، واشتراطات البناء الجديدة تطبق على المدن.

التعاقد مع مكتب هندسى

وتضمنت اشتراطات الحصول على ترخيص البناء أن يكون التقدم للترخيص بعقد مشهر، ويقوم المواطن بتقديم طلب الترخيص للمركز التكنولوجي بالحى التابع له، وذلك بعد التعاقد مع المهندس أو المهندس الاستشاري أو مكتب هندسي استشارى معتمد من نقابة المهندسين، على أن يتم إعداد ملف الترخيص بالكامل، يتضمن شهادة صلاحية أعمال الترخيص، ونموذج إعداد الترخيص المؤمن والصادر من نقابة المهندسين موقع من صاحب الرخصة، وتوكيل رسمي بالمكتب الهندسي أو المهندس، علاوة على كل الموافقات والمستندات اللازمة للترخيص.