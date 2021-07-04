تعرف على أسعار الخضروات والفواكه بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أكدت المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية؛ استمرار عملية طرح الخضروات والفاكهة بكميات كبيرة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وحصلت «الوطن» على قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأحد، وجاءت كالتالي:

‏‎- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلوجرام.

- البطاطس 6.5 جنيه للكيلو.

- البصل الأبيض 4.5 جنيه للكيلو.

- البصل الأحمر الكيلو بـ 5 جنيهات.

- الكوسة بـ 7.5 جنيه.

- الجزر بـ 7 جنيهات.

- الخيار بـ 8.5 جنيه.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

- الفلفل الرومي بـ 7 جنيهات.

- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه.

- الباذنجان العروس 6.5 جنيه.

‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 6.5 جنيه.

- الفلفل الألوان 15 جنيها.

- الليمون بـ 15 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء بـ 8.5 جنيه.

- التفاح السكري 27 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب بـ 6.5 جنيه.

‏‎‏‎- العنب الأحمر 14 جنيها.

- العنب الأبيض 12.5 جنيها.

- الباميا الخضراء 15 جنيها.

- التفاح الأحمر إيطالي 27 جنيها.

- البرتقال البلدي 5 جنيهات.

- التفاح البلدي 15 جنيها.

- المشمش 22 جنيها.

يعقد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي؛ نهاية الأسبوع الجاري؛ مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل وخطة الوزارة استعدادا لعيد الأضحى المبارك 2021، وسيتم العمل خلاله بتطبيق استعدادات الوزارة من خلال طرح اللحوم والخراف الحية بالمنافذ، وطرح كميات كبيرة من الخراف البلدي الحية لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، فضلا عن طرح منتجات إضافية من اللحوم وطرح اللحوم الطازجة بكميات كبيرة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية السودانية.

وتعمل الوزارة على توفير اللحوم بأسعار مخفضة نظرا لحصولها على كميات ضخمة من الموردين، وتوفيرها أمام المواطنين بأسعار مناسبة وجيدة وتوافر كميات كبيرة من اللحوم المجمدة، بالإضافة إلى التعاقد مع السودان لاستيراد اللحوم الطازجة لمدة عامين.