السكة الحديد تدفع بـ 170 قطارا إضافيا بمناسبة عيد الأضحى

قررت هيئة السكة الحديد، اعتبارا من يوم 13 يوليو الجاري حتى 31 يوليو 2021 الدفع بـ170 قطارا إضافيا بإجمالي 131 ألف و736 مقعدا، إضافة إلى القطارات المجدولة، والتي تعمل بصفة يومية، وذلك بمناسبة عطلة عيد الأضحى المبارك، واستيعاب الإقبال الكبير من قبل جمهور الركاب، وفيما يلي جداول ومواعيد القطارات الإضافية:

وقال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم تجهيز جميع القطارات للعمل خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، لاستيعاب جموع المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، مشيرا إلى أنه شدد على إجراء الصيانات العاجلة والبسيطة، للقطارات بشكل دوري، قبل انطلاق الرحلات، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، وحركة مسير القطارات.

وأكد الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيجري استبعاد متعاطي المخدرات من العمل بالسكة الحديد نهائيا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، وحركة مسير القطارات، ومنع وقوع حوادث القطارات، مشيرا إلى أن هناك فرق طبية تجري تحليل المخدرات على جميع العاملين بالوظائف الحرجة وطوائف التشغيل، من سائقي القطارات ومساعديهم، وعمال المناورات والتحويلات والمزلقانات وأبراج الإشارات، بشكل مفاجئ وعشوائي، لاتخاذ إجراءات الفصل مع المدمنين.