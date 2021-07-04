أفضل 5 أدعية عيد الأضحى 2021: «اللهم اجعلني من أهل التوحيد والإيمان»

مع اقتراب عيد الأضحى 2021، تفرض أدعية عيد الأضحى نفسها وتكون من الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة، وقال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق، إن من أدعية عيد الأضحى: «اللهم اجعلني من أهل التوحيد والإيمان بك، والتصديق برسولك والائمة الذين حتمت طاعتهم، ممن يجري ذلك به وعلى يديه، آمين رب العالمين».

وأضاف «الأطرش» في أدعية عيد الأضحى: «اللهم ليس يرد غضبك إلا حلمك، ولا يرد سخطك إلا عفوك، ولا يجير من عقابك إلا رحمتك، ولا ينجيني منك إلا التضرع إليك وبين يديك، فصل على محمد وآل محمد، وهب لنا يا إلهي من لدنك فرجا بالقدرة التي بها تحيي أموات العباد، وبها تنشر ميت البلاد، ولا تهلكني يا إلهي غما حتى تستجيب لي، وتعرفني الإجابة في دعائي، وأذقني طعم العافية إلى منتهى أجلي، ولا تشمت بي عدوي، ولا تمكنه من عنقي، ولا تسلطه علي».

أدعية عيد الأضحى المستجابة

ومن أدعية عيد الأضحى المستجابة: «يا رب يا رب، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، صل على محمد وآله، واستجب لي جميع ما سأ لتك وطلبت إليك ورغبت فيه إليك، وأورده وقدره واقضه وأمضى، وخر لي فيما تقضي منه، وبارك لي في ذلك وتفضل علي به، وأسعدني بما تعطيني منه، وزدني من فضلك وسعة ما عندك فإنك واسع كريم، وصل ذلك بخير الآخرة ونعيمها يا أرحم الراحمين ».

أدعية عيد الأضحى

وتابع في أدعية عيد الأضحى: «اللهم هذا يوم مبارك ميمون والمسلمون فيه مجتمعون في أقطار أرضك، يشهد السائل منهم والطالب والراغب والراهب، وأنت الناظر في حوائجهم، أسألك يا الله بجودك وكرمك وهوان ما سألتك عليه العين أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تغفر لنا جميع ذنوبنا».

واستكمل: «اللهّم لا تجعلني للبلاء غرضا ولا لنقمّتك نصبًا وأمهلني وأقل العثرات عن طريقي، اللهم لا تبتليني ببلاء على أثر بلاء، فقد ترى ضعفي وقلة حيلتي وتضرعي لك، اللهم اجبرني جبرا يليق بك يا أكرم الأكرمين».