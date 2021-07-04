حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2021

أعلنت هيئة السكة الحديد، أن أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2021، على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلى والبحري، كما هي ولا يوجد بها أي زيادات، مشيرة إلى أنه تم طرح حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك في جميع المحطات الرئيسية على مستوى الجمهورية، علاوة على إتاحة حجزها عبر «أبلكيشن» المحمول بنسبة 20%، لمواجهة زحام الركاب أمام شبابيك التذاكر.

السكة الحديد: لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2021

وقال مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، إنه لا يوجد أي زيادات على أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2021، مؤكدا أن أسعار تذاكر القطارات لن يتم تحريكها الفترة الحالية، نظرا لوجود أعمال مشروعات يتم تنفيذها، لتطوير وتحديث منظومة السكة الحديد، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتجديد أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، لتقليل حوادث القطارات.

السكة الحديد: أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2021 كما هي

وأوضح المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2021، نفس أسعار الأيام العادية، مؤكدا أنه سيتم صرف 4 تذاكر لكل فرد خلال رحلات عيد الأضحى المبارك، بموجب بطاقة الرقم القومي، لافتا إلى أنه سيتم تعقيم وتطهير جميع القطارات قبل انطلاق ساعات التشغيل خلال رحلات عيد الأضحى، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب والعاملين.

أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2021: صرف 4 تذاكر لكل راكب بموجب الرقم القومي

من جهته، صرح الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، بأن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكة الحديد ستخضع لعمليات تعقيم وتطهير، قبل تشغيل رحلات عيد الأضحى، مشددا على إجراء جميع الصيانات العاجلة للقطارات، قبل انطلاق الرحلات، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب وحركة مسير القطارات.