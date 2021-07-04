«التعليم» تصدر تنبيهات عاجلة بشأن اعتذارات امتحانات الثانوية العامة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مجموعة من التعليمات المهمة بشأن تقديم الاعتذارات لامتحانات الثانوية العامة 2021، المقرر أن تبدأ غدا الإثنين حتى الأربعاء 7 يوليو الحالي، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنّ الامتحانات تبدأ 10 يوليو لطلاب الشعبة العلمية ورقيا في المدارس الحكومية فقط.

وترصد «الوطن» أبرز التعليمات بشأن الاعتذارات في السطور التالية:

1. التأكد من أنّ ندب المراقبين والملاحظين والأمن والعضو القانوني وعضو التكنولوجيا المعلومات والإداريين للجان، ليس بها تلاميذ مدارسهم ولا تلاميذ آخر مدرسة كان بها كل منهم قبل نقله، أو طلاب يهتم بأمرهم، وكذلك للتأكد من عدم ندبهم لنفس اللجان في العام السابق، وحال ثبوت ذلك يتم إعادة الخطاب للجنة الإدارة فورا.

2. عدم تسليم خطابات الندب للإداريين المنتدبين كملاحظين ويتم إعادتها للجنة الإدارة، ومعه ما يفيد بأنّ المنتدب إداري وتحت مسؤولية المدير شخصيا، وكذلك عدم تسليم خطابات الندب للمسكنين على المرحلة الابتدائية.

يوقع العضو المنتدب على الكشفين بعد تسلم خطاب الندب

3. يراعى توقيع العضو المنتدب على الكشفين بعد تسلم خطاب الندب، وترد صورة منها للجنة الإدارة بعد توقيع جميع المنتدبين، على أن تكون معتمدة من مدير المدرسة ومختومة بخاتم المدرسة أو الإدارة أو المديرية، وتحتفظ المدرسة بالكشف الأصلي، أما خطاب الندب فيحتفظ به العضو لتقديمه لرئيس اللجنة المنتدب عليها، على أن يسلم خطاب الندب للعضو المنتدب شخصيا.

عدم تسليم خطاب الندب لأي عضو صدر قرار بحرمانه من أعمال الامتحانات أو أُحيل للمحاكمة التأديبية

4. يراعى عدم تسليم خطاب الندب لأي عضو منتدب صدر قرار بحرمانه من أعمال الامتحانات أو أُحيل للمحاكمة التأديبية في مخالفة تتعلق بأعمال الامتحانات، ويرد الخطاب للجنة الإدارة فورا، كما يراعى عدم تسلم خطابات الندب للمعارضين أو الذين أُحيلوا للمعاش أو سيحالون للمعاش قبل 31 أغسطس 2021.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أنّ امتحانات الثانوية العامة تعقد بنمط الأسئلة الموضوعية فقط في جميع المواد الدراسية.