بدء تطبيق اشتراطات البناء الجديدة وإصدار التراخيص بالمراكز التكنولوجية

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، بدء التطبيق الفعلي لمنظومة اشتراطات البناء الجديدة بجميع المراكز التكنولوجية على مستوى مراكز ومدن والمحافظة.

كما تفقد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، المركز التكنولجي بالمركز والمدينة، لمتابعة انتظام سيرعمل منظومة اشتراطات البناء الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة، والتأكد من تقديم التسهيلات للمواطنين وكفاءة القائمين على العمل وأدائهم لعملهم وفقًا للبرامج التدريبية التي تم التدريب عليها لتطبيق المنظومة بالشكل الصحيح.

اشتراطات البناء الجديدة.. الخطوات

ويمكن للمواطن أن يبتاع عددا من الخطوات للحصول على الرخصة في منظومة اشتراطات البناء الجديدة وهي أن يتقدم المواطن إلى المركز التكنولوجي للمدينة أو الحي محل العقار للحصول على رخصة بناء وفقًا للنموذج المعد لذلك بالمركز، ويرفق به «صورة من تحقيق الشخصية - صورة من العقد المشهر - صورة بيان الصلاحية» على أن يطلع المسئول بالمركز التكنولوجي على أصل العقد المشهر لقطعة الأرض ويحصل المواطن على النماذج النمطية للواجهات للاختيار منها.

اشتراطات البناء الجديدة.. الشروط

وهنا شروطا لتطبيق منظومة اشتراطات البناء الجديدة وهي:

- يمكن للمواطن التعاقد المواطن مع مهندس أو مكتب هندسي لإعداد ملف الرخصة.

- التعاقد مع مكتب هندسي، لإعداد التصميمات الهندسية للمبنى.

- يتضمن الملف كل المستندات التي نص عليها قانون البناء.

- كما يسلم أصل بيان الصلاحية.

- يتولى المركز التكنولوجي فحص الأوراق والملف الخاص بالمواطن.

- خلال 20 يوما يقوم المركز التكنولوجي بإخطار المواطن بالحضور لاستلام رخصة البناء.

- يقوم المواطن بدفع الرسوم المقررة للرخصة.

- حال رغبته في البناء تحت إشراف المهندس المتعاقد معه حيث يكون المسؤول أمام المركزك التكنولوجي على الالتزام بخطوط التنظيم.