بـ »العارف» و»السفاح».. أحمد فهمي يبدأ مرحلة التغيير بعيدًا عن الكوميديا

اختار النجم أحمد فهمي «تيمة الكوميديا» إطارا لمسيرته الفنية قبل 19 عاما، وتحديدا منذ مشاركته في بطولة فيلم «رجال لا تعرف المستحيل» عام 2002، الذي كان بمثابة محاكاة ساخرة للفيلم الشهير «الطريق إلي إيلات»، لُتعد هذه التجربة بمثابة بطاقة تعارف بينه والجمهور، إلي أن جاءت الانطلاقة الحقيقية في فيلم «ورقة شفرة» عام 2008، ومنه أبحر في عالم الكوميديا ما بين الدراما التليفزيونية والسينما.

نجاحات فهمي في الدراما والسينما

وبزغت نجومية أحمد فهمي بعد تحقيقه لنجاحات متوالية في الأعمال الكوميدية، وأبرزها أفلام «سمير وشهير وبهير، بنات العم، الحرب العالمية التالتة، الكويسين وكلب بلدي»، ومسلسلات «الرجل العناب، ريح المدام، الواد سيد الشحات» وغيرهم، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن؛ إذ تعرض الفنان لانتكاسة في مسلسله الأخير «رجالة البيت»، مع أكرم حسني عام 2019، الذي تعرض لانتقادات من جمهوره وجمهور الأخير، ما دفعه لتقديم ما يشبه الاعتذار للمشاهدين عن هذه التجربة، متعهدا لهم بتقديم أعمال تنال رضاهم خلال الفترة المقبلة.

وقرر «فهمي» عمل وقفة مع النفس بعد تجربة «رجالة البيت»، وكانت أولى قراراته التغيب عن دراما رمضان الماضي، لمراجعة حساباته، خاصة أنه لم يجد السيناريو القوي الذي يٌقدمه آنذاك.

كما قرر عدم حصر نفسه في «تيمة الكوميديا»، وإجراء عملية تغيير جلد شامل ستبدأ مع فيلم «العارف»، المقرر انطلاق عرضه يوم 14 يوليو الجاري.

ويجسد فهمي شخصية «راضي» في هذا الفيلم، إذ ينتمي لنوعية أدوار الشر التي لم يقترب منها في مشواره قط، حيث كشف الإعلان الدعائي للفيلم عن وجه تمثيلي جديد للفنان، وهنا توقع الجمهور والنقاد أن يكون هذا الفيلم بمثابة انطلاقة جديدة لفهمي.

مسلسل السفاح

ولم ينتظر أحمد فهمي قياس ردود الفعل إزاء دوره في فيلم «العارف»، وإنما قرر أن تمتد دائرة التغيير إلي الدراما التليفزيونية؛ إذ تعاقد على بطولة مسلسل «السفاح»، المأخوذة أحداثه عن قصة حياة قذافي فراج عبدالعاطي، المعروف إعلاميا بـ «سفاح الجيزة»، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، ولم يستقر على مخرجه بعد، ومن المقرر انطلاق تصويره في نهاية أغسطس المقبل.

وصرح «العزب» أن أحداث مسلسله بعيدة تماما عن الكوميديا؛ إذ أنه من المقرر تقديمها في 8 حلقات، وعرضها على إحدى المنصات الإلكترونية، بحسب قوله.