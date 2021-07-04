البورصة تغلق على ارتفاع جماعي و«الثلاثيني» فوق مستوى 10300 نقطة

اختتمت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأحد داخل المنطقة الخضراء، لتسجل ارتفاعا جماعيا، حيث أغلق المؤشر الرئيسي فوق مستويات 10300 نقطة، مع عمليات شراء أجنبية، وأغلق المؤشر الرئيس «إيجي إكس 30» أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع عند مستوى 10346.1 نقطة، بمكاسب 0.87% نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.25%، مغلقا الجلسة عند مستوى 2351.99 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 1.14%، لينهي التعاملات عند مستوى 3316.14 نقطة.

وارتفع المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 1.12%، مغلقا الجلسة عند 2179.67 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات 1.85 مليار جنيه، من خلال التداول على 397.82 مليون سهم، من خلال تنفيذ 38.688 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة، التداول على 191 سهما، حيث ارتفع 107 أسهم، فيما انخفض 44 آخرين، واستقر 40 سهما دون تغيير.

وعن الأسهم الأكثر ارتفاعا، تصدر (مصر للأسمنت - قنا) الارتفاعات بنسبة 9.95% ليبلغ مستوى 12.04 جنيه، تلاه سهم «أسمنت سيناء» بنسبة 8.4% عند سعر 6.72 جنيه، ليحل بالمركز الثالث سهم «العربية للصناعات الهندسية» مرتفعا بنحو 8.3%، بالغا مستوى 2.07 جنيه.

وجاء سهم «العربية لاستصلاح الاراضي» الأكثر انخفاضا، بنسبة 9.6% ليتراجع عند سعر 30.37 جنيه، تلاه سهم «العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير» بنسبة 9.4% عند مستوى 52.44 جنيه، وحل ثالثا سهم «الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية» فوديكو بنسبة 5.76% متراجعا عند مستوى 33.23 جنيه.

وفيما يخص تعاملات المستثمرين خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات المصريين والأجانب للبيع بصافي 6.232 مليون جنيه للمصريين و3.986 مليار جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للشراء بصافي 10.2 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، مرتفعا عند مستوى 672.684 مليار جنيه بمكاسب 5.4 مليار جنيه.