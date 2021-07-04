الزراعة: سوق المانجو لن تتأثر بالتغيرات المناخية والعفن الهبابي

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المنتجات الزراعية المصرية تشهد طفرة كبيرة في الفترة الأخيرة ومنها المانجو ومنتجات الخضر والفواكه، إذ تبذل الدولة المصرية جهودا جبارة لخدمة القطاع الزراعي بشكل كامل.

سوق المانجو لن تتأثر بالتغيرات المناخية والعفن الهبابي

وحول شائعات إصابة المانجو بالعفن الهبابي، أوضح محمد القرش: «العفن الهبابي هو عبارة عن عفن يصيب الشجرة، ومع عدم الاعتناء المستمر بالشجرة من قبل صاحبها، تتجمع الفطريات والأتربة حول موضع العفن ويكون أسود اللون، وإذا غسلناه بالصابون البوتاسي، فإن الفلاح يتخلص من العفن الهبابي، ونسبة الأشجار المصابة بالعفن الهبابي ليست مؤثرة، لكن ما أثر في المانجو هو التغيرات المناخية والظواهر الجوية وارتفاع درجات الحرارة، وعمومًا لن تؤثر هذه التغيرات على السوق».

%18 من الصادرات المصرية منتجات زراعية

وأضاف القرش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc» من تقديم الإعلامية الكبيرة سناء منصور والإعلامية شيرين عفت، أن القطاع الزراعي يؤثر بشكل كبير جدا في الاقتصاد الكلي للدولة، حيث إن المنتجات الزراعية تمثل 18% من إجمالي الصادرات المصرية.

نصدر الموالح للدولة الأولى عالميًا في إنتاجه

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر تصدر موالح للدولة الأولى عالميا في إنتاج الموالح وهي إسبانيا، ومن ضمن هذه المنتجات، المانجو، إذ يجرى زراعتها في أكثر من 320 ألف فدان، مشيرًا إلى أنه يجرى زراعة 70 ألف فدان في صعيد مصر بالمانجو، كما تزرع نسبة كبيرة من المانجو في الإسماعيلية والسويس.

وأردف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الخدمات يضطلع بدور مهم جدًا في توعية الفلاح وتقديم كل الخدمات والمعلومات الإرشادية له.