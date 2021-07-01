السيطرة على حريق بسبب ماس كهربائي في مخبز بشبرا

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق اندلع قبل قليل، في مخبز أسفل عقار مكون من 5 طوابق، بمنطقة «ترعة الشابوري»، في نطاق حي شرق شبرا الخيمة.

وفور إخطار الأجهزة الأمنية باندلاع الحريق، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة، دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق، وتحديد أسبابه، وتقييم الخسائر، وطلب تحريات المباحث.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطاراً، مساء اليوم الخميس، بنشوب حريق في أحد العقارات بحي شرق شبرا الخيمة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين نشوب حريق في مخبز، أسفل أحد العقارات بشارع «ترعة الشابوري».

وتمكنت قوات الحماية المدنية، المدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، دون أي خسائر في الأرواح، وتم تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.