السيطرة على حريق في مخزن قطن ببني سويف دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، منذ قليل، على حريق شب في مخزن قطن ومحول كهربائي بداخله، على طريق «الجيزة - أسيوط» الزراعي، بجوار مزلقان الفيوم، قرب مدينة الواسطى، شمال محافظة بني سويف، حيث تبين من المعاينة الأولية حدوث شرز من عمود ضغط متوسط مجاور للمخزن، تطاير على القطن، وتسبب في الحريق، دون وقوع إصابات.

إخطار بوقوع حريق.. ومديرية الأمن تدفع بسيارات الإطفاء

تلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل مخزن قطن باسم تاجر يدعى «أحمد س.»، بمركز الواسطى، وعلى الفور، وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء لإخماد الحريق ومنع إمتداده، وإخطار مرفق الإسعاف لتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق لنقل اي حالات إصابة في حال حدوثها، واتخاذ الإجراءات اللازمة، ورجحت التحريات الأولية حدوث ماس كهربائي.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية امن بني سويف على رأس 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، للسيطرة عليه ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة، حيث تمكنت من إخماد النيران والسيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات.

وانتقل المحاسب محمد بكري إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، إلى مكان الحريق، وقوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، بقيادة المقدم محمود فؤاد، رئيس مباحث مركز شرطة الواسطى، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المعاينة الأولية لبيان أسباب الحريق

وتبين من المعاينة الأولية للحادث، حدوث شرز من عمود ضغط متوسط مجاور للمخزن تطاير على القطن وتسبب في حريق داخل مخزن القطن ومحول كهربائي داخل المخزن.

تحرير محضر بالحادث وندب خبراء المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق

تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي وجهت رجال المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول أسباب الحريق، مع ندب خبراء المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق.