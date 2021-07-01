عاجل.. السيطرة على حريق مخزن في مصنع بالمنوفية

تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق مخزن بأحد المصانع في قرية «فيشا الكبرى»، التابعة لمركز منوف، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة علي الحريق، دون إصابات بشرية بين العاملين .

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالمنوفية، بالسيطرة علي حؤيق شب بمخزن تابع لأحد المصانع بقرية فيشا الكبرى بدائرة المركز، ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة علي الحريق دون وقوع أي إصابات بين العاملين .

وحرر محضر بالواقعة بدائرة مركز منوف، وتبين من المعاينات الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة، وسماع أقوال الشهود ومسؤولي وعاملي المصنع .