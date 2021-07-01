رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. السيطرة على حريق مخزن في مصنع بالمنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
11:52 ص | الخميس 01 يوليو 2021
حريق منوف

حريق منوف

تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق مخزن بأحد المصانع في قرية «فيشا الكبرى»، التابعة لمركز منوف، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة علي الحريق، دون إصابات بشرية بين العاملين .

 

 

 

 

 

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالمنوفية، بالسيطرة علي حؤيق شب بمخزن تابع لأحد المصانع بقرية فيشا الكبرى بدائرة المركز، ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة علي الحريق دون وقوع أي إصابات بين العاملين .

وحرر محضر بالواقعة بدائرة مركز منوف، وتبين من المعاينات الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي،  وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة، وسماع أقوال الشهود ومسؤولي وعاملي المصنع . 

اقرأ المزيد:

«إمام المنوفية» ضحية عنف الإرهابية: كانوا عايزين يحتلوا المسجد

منطقة المنوفية: عدم تسجيل أي حالات غش بامتحانات الثانوية الأزهرية

مباحث المنوفية تكثف جهودها لكشف لغز العثور على جثة سيدة بمدينة السادات

اعرف الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة في المنوفية 2021 (تفاصيل)

تنسيق الثانوي العام 2021 في محافظة المنوفية.. آخر الأسبوع

«رامز» مات قبل امتحان القرآن بساعات في المنوفية.. وبيان رسمي لنعيه

تفاصيل انتحار طالبة المنوفية لرسوبها في الشهادة الإعدادية: خافت من والدها

سقوط شاب أسفل قطار المنوفية.. وشاهد عيان: بترت قدمه

تفاصيل طعن طالب لزميله بـ«هندسة المنوفية» داخل لجنة الامتحان

أسباب حصول 340 طالبا بـ«إعدادية المنوفية» على الدرجة النهائية