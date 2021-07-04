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ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم الطائرة العسكرية بالفلبين إلى 45 شخصا

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وكالات
05:33 م | الأحد 04 يوليو 2021
تحطم طائرة عسكرية فى الفلبين

تحطم طائرة عسكرية فى الفلبين

أعلنت وزارة الدفاع الفلبينية، أن حصيلة القتلى بتحطم طائرة عسكرية جنوبي البلاد اليوم الأحد، ارتفعت إلى 45 شخصا.

وفي حصيلة سابقة، قال العميد في الجيش الفلبيني ويليام لورينزو، إن الكارثة أدت إلى مقتل 29 شخصا، وفقدان 17 آخرين، فيما نقل 50 مصابا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفقا لما ذكرته قناة «روسيا اليوم» في نبأ عاجل.

وأوضح قائد الجيش الفلبيني سيريليتو سوبيجانا في تصريحات سابقة، أن طائرة نقل عسكرية من طراز C-130 تحطمت بعدما لم تتمكن من الهبوط على المدرج وسط محاولات لاستعادة السيطرة عليها.

ووقع الحادث على بعد كيلومترات قليلة من مطار جولو بإقليم سولو في أقصى جنوب البلاد، حيث كان يخوض الجيش حربا طويلة في مواجهة متشددين إسلاميين من جماعة أبو سياف وفصائل أخرى.

واستبعد المتحدث باسم الجيش الكولونيل إدجارد أريفالو، وجود مؤشر على وقوع أي هجوم على الطائرة، لكنه قال إن التحقيق في الحادث لم يبدأ، وإن الجهود تركز على الإنقاذ.

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