ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم الطائرة العسكرية بالفلبين إلى 45 شخصا

أعلنت وزارة الدفاع الفلبينية، أن حصيلة القتلى بتحطم طائرة عسكرية جنوبي البلاد اليوم الأحد، ارتفعت إلى 45 شخصا.

وفي حصيلة سابقة، قال العميد في الجيش الفلبيني ويليام لورينزو، إن الكارثة أدت إلى مقتل 29 شخصا، وفقدان 17 آخرين، فيما نقل 50 مصابا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفقا لما ذكرته قناة «روسيا اليوم» في نبأ عاجل.

#Philippines #AirForce: One of the newly delivered C-130H from the US (t/n: 5125) crashed today in Sulu.



AFP stated that it was carrying 85 people when it crashed. The plane was recently commissioned into the Philippine Air Force back in January 2021. pic.twitter.com/2Mi93htHHq