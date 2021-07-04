بعد ظهور نتيجة البيام 2021.. إليك رابط استخراج شهادة التعليم المتوسط

أعلنت الجزائر عن ظهور نتيجة البيام 2021 ، أو شهادة التعليم المتوسط، وسط ترقب ومحاولات من جانب عديد من الطلاب وأولياء الأمور الجزائريين، ويمكن التعرف على رابط استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 من هنا.

ظهور نتيجة البيام 2021

وبعد ظهور نتيجة البيام 2021 ، سجلت وزارة التربية الوطنية، أعلى نسبة نجاح في تاريخ نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021، حيث بلغت 64.05% في دورة جوان (يونيو) 2021، وهو ما سيظهر عبر رابط استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021، حسبما ذكرت تقارير صحفية جزائرية.

وجاء ظهور نتيجة البيام 2021 بهذا الشكل، بفضل نظام التمدرس الاستثنائي، الذي اعتمد بالدرجة الأولى على «التفويج» والتدريس بالتناوب يوما بيوم جراء أزمة كورونا، حسبما ذكرت صحيفة «الشروق» الجزائرية.

وكانت امتحانات شهادة التعليم المتوسط 2021 في الجزائر «البيام 2021» قد أجريت خلال شهر يونيو «جوان»، الماضي، ومن وقتها ينتظر جميع الطلاب لحظة اعتماد نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 في الجزائر، وإعلانها رسميا عبر رابط استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021.

تعرف على رابط استخراج نتيجة شهادة التعليم المتوسط 2021

وكانت وزارة التربية الوطنية بالجزائر، قد أعلنت أنه سيجرى إعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 في الجزائر، عبر رابط استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021، وهو الرابط الخاص بموقع الديوان الوطني، ورفعها على الإنترنت، وذلك للتسهيل على جميع الطلاب وأولياء الأمور الحصول عليها من خلال الإنترنت، حرصا على عدم انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، فإنه جرى اعتماد نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 في الجزائر برقم التسجيل لجميع الولايات الجزائرية، ويمكن الحصول عليها بعدها من خلال رابط استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021.