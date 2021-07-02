تفاصيل الإعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 في الجزائر

ينتظر الطلاب وأولياء الأمور في الجزائر نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 ، المعروفة أيضا باسم (البيام)، وذلك بعد أن ظهرت نتائج «السانكيام» منذ عدة أيام، التي شهدت نجاح الكثير من التلاميذ.

ووفقا لصحيفة الشروق الجزائرية، فقد سجلت وزارة التربية الوطنية، أعلى نسبة نجاح في تاريخ نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 ، حيث بلغت 64,05 بالمائة في دورة جوان (يونيو) 2021.

وحسب مصادر الشروق، فهذه النتيجة غير المسبوقة في نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 ، جاءت بفضل نظام التمدرس الاستثنائي، الذي اعتمد بالدرجة الأولى على «التفويج» والتدريس بالتناوب يوما بيوم جراء أزمة كورونا.

وكانت امتحانات شهادة التعليم المتوسط 2021 في الجزائر «البيام 2021» قد أجريت خلال شهر يونيو «جوان»، الفائت، ومن وقتها ينتظر جميع الطلاب عن لحظة اعتماد نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 في الجزائر، وإعلانها رسميا عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الجمهورية الجزائرية.

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 بالجزائر

وأعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر، أنه سيتم الإعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 في الجزائرعلى موقع الديوان الوطني ورفعها على الإنترنت، وذلك للتسهيل على جميع الطلاب وأولياء الأمور الحصول عليها دون الخروج من المنزل من خلال الإنترنت، حرصا على عدم انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، فإنه خلال الأيام القادمة وتحديدا الخامس من شهر يوليو الجاري، سيتم اعتماد نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 في الجزائر برقم التسجيل لجميع الولايات الجزائرية.

أما عن خطوات الكشف عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 في الجزائر، فتتمثل في أن يقوم الطالب في البداية بالدخول على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ثم كتابة رقم التسجيل الخاص بكل طالب، ثم يقوم الطالب بكتابة الرقم السري، وبعد ذلك يقوم الطالب بالضغط على كلمة «أظهر» لتظهر له النتائج.