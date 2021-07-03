رابط استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 في الجزائر

ينتظر الطلاب وأولياء الأمور في الجزائر، نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021، المعروفة أيضا باسم «البيام»، وذلك بعد أن ظهرت نتائج «السانكيام» منذ عدة أيام، التي شهدت نجاح الكثير من التلاميذ، ويمكن الحصول على رابط استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 من هنا.

ووفقا لتقارير صحفية جزائرية، فقد سجلت وزارة التربية الوطنية، أعلى نسبة نجاح في تاريخ نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021، حيث بلغت 64.05% في دورة جوان (يونيو) 2021، وهو ما سيظهر عبر رابط استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021.

وقد جاءت هذه النتيجة غير المسبوقة في نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021، بفضل نظام التمدرس الاستثنائي، الذي اعتمد بالدرجة الأولى على «التفويج» والتدريس بالتناوب يوما بيوم جراء أزمة كورونا، حسبما ذكرت صحيفة «الشروق» الجزائرية.

وكانت امتحانات شهادة التعليم المتوسط 2021 في الجزائر «البيام 2021» قد أجريت خلال شهر يونيو «جوان»، الماضي، ومن وقتها ينتظر جميع الطلاب لحظة اعتماد نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 في الجزائر، وإعلانها رسميا عبر رابط استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021.

رابط استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021

وأعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر، أنه سيجري إعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 في الجزائر، عبر رابط استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 وهو الرابط الخاص بموقع الديوان الوطني، ورفعها على الإنترنت، وذلك للتسهيل على جميع الطلاب وأولياء الأمور الحصول عليها -دون الخروج من المنزل- من خلال الإنترنت، حرصا على عدم انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، فإنه خلال الأيام المقبلة، وتحديدا الخامس من شهر يوليو الجاري، سيجري اعتماد نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 في الجزائر برقم التسجيل لجميع الولايات الجزائرية، ويمكن الحصول عليها بعدها من خلال رابط استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021.