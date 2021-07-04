مصدر بـ«صحة المنيا»: 5 مستشفيات تسجل صفر إصابات بكورونا خلال 24 ساعة
كتب:
اسلام فهمي
02:56 م | الأحد 04 يوليو 2021
سيارات الفرق المتنقلة
تراجعت إصابات فيروس كورونا في معظم مستشفيات المنيا، وسجلت 5 مستشفيات من بين 14 مخصصة لاستقبال حالات الاشتباه «صفر إصابات» خلال 24 ساعة الماضية، فيما تواصل فرق مديرية الصحة متابعة حالات العزل المنزلي.
وقال مسؤول بمديرية الصحة، إن جميع المستشفيات المخصصة لعزل المصابين بكورونا في مراكز شمال المحافظة، وهي مغاغة والعدوة وبني مزار ومطاي وسمالوط، سجلت صفر إصابات علي مدار 24 ساعة الماضية، مرجحًا وصول المحافظة إلي صفر إصابات في جميع المستشفيات الـ14 خلال الأسبوع المقبل.
وواصلت الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة، متابعة الحالة الصحية لجميع الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ومتابعة المخالطين لهم بالعزل المنزلي وذلك على مستوى جميع مراكز المحافظة وذلك ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا، وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.
وقال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا إن المبادرة تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتستهدف متابعة الحالة الصحية لجميع الحالات المرضية المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، ومتابعة المخالطين لهم بالعزل المنزلي، مشيراً إلي أن المبادرة تولي اهتماماً كبيراً بكبار السن، ومرضي الأمراض المزمنة، وتتم الزيارات المنزلية لهم في أيام محددة، وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة المصرية.
وأوضح الدكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا أن المبادرة يتم تنفيذها من خلال 45 فريقًا طبيًا، منها 18 فريقًا متحرك يقوم بالزيارات المنزلية للحالات وتوقيع الكشف الطبي عليها، ومتابعة صرف العلاج اللازم، وأيضاً المتابعة الهاتفية للحالات المعزولة من خلال 27 فريقًا ثابتًا.