مصدر بـ«صحة المنيا»: 5 مستشفيات تسجل صفر إصابات بكورونا خلال 24 ساعة

تراجعت إصابات فيروس كورونا في معظم مستشفيات المنيا، وسجلت 5 مستشفيات من بين 14 مخصصة لاستقبال حالات الاشتباه «صفر إصابات» خلال 24 ساعة الماضية، فيما تواصل فرق مديرية الصحة متابعة حالات العزل المنزلي.

وقال مسؤول بمديرية الصحة، إن جميع المستشفيات المخصصة لعزل المصابين بكورونا في مراكز شمال المحافظة، وهي مغاغة والعدوة وبني مزار ومطاي وسمالوط، سجلت صفر إصابات علي مدار 24 ساعة الماضية، مرجحًا وصول المحافظة إلي صفر إصابات في جميع المستشفيات الـ14 خلال الأسبوع المقبل.

وواصلت الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة، متابعة الحالة الصحية لجميع الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ومتابعة المخالطين لهم بالعزل المنزلي وذلك على مستوى جميع مراكز المحافظة وذلك ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا، وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

وقال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا إن المبادرة تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتستهدف متابعة الحالة الصحية لجميع الحالات المرضية المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، ومتابعة المخالطين لهم بالعزل المنزلي، مشيراً إلي أن المبادرة تولي اهتماماً كبيراً بكبار السن، ومرضي الأمراض المزمنة، وتتم الزيارات المنزلية لهم في أيام محددة، وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة المصرية.

وأوضح الدكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا أن المبادرة يتم تنفيذها من خلال 45 فريقًا طبيًا، منها 18 فريقًا متحرك يقوم بالزيارات المنزلية للحالات وتوقيع الكشف الطبي عليها، ومتابعة صرف العلاج اللازم، وأيضاً المتابعة الهاتفية للحالات المعزولة من خلال 27 فريقًا ثابتًا.