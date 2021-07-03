براءة أحد المتهمين في أحداث التظاهر ببندر المنيا

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات المنيا، في جلستها اليوم السبت، ببراءة أحد المتهمين في أحداث تظاهر ببندر المنيا في عام 2015، لعدم ثبوت أدلة الاتهام.

وقال خالد الكومي، المحامي، إن محكمة الجنايات قضت ببراءة «مصطفى هارون»، الذي كان متهماً بالمشاركة في أحدث تظاهر بدائرة بندر المنيا في يوم 18 فبراير عام 2015، لعدم ثبوت الأدلة.

وقررت محكمة جنايات المنيا، في وقت سابق، حجز النطق بالحكم على 76 متهماً، تجري إعادة إجراءات محاكمتهم في أحداث اقتحام قسم شرطة مركز سمالوط، إلى جلسة اليوم الثالث من دور شهر يوليو، مع استمرار حبس المتهمين.

وقال مصدر قانوني إن المحكمة انتهت من سماع المرافعة عن باقي المتهمين في اقتحام قسم شرطة سمالوط، والذين صدرت بحقهم أحكام سابقة، تفاوتت بين المؤبد والمشدد، على خلفية أحداث عنف وحرق قسم شرطة مركز سمالوط، ومبنى النيابة الإدارية، ومحكمة سمالوط في 14 أغسطس 2013.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن بعض المتهمين، بشأن الاتهامات المنسوبة للمتهمين البالغ عددهم 76 متهماً، بينهم 4 تجري محاكمتهم حضورياً، والباقون تعاد إجراءات محاكمتهم من الخارج، أو بتوكيل من محاميهم.

وقال مصدر قانوني إن المحكمة استمعت، على مدار عدة جلسات منذ عام 2019 إلى أقوال الشهود، واطلعت على مقاطع فيديو خاصة بأحداث العنف والشغب والفوضى التي حدثت بمركز سمالوط، بالإضافة إلى سماع أقوال ضباط الشرطة، واطلعت على التقارير الأمنية بشأن الأحداث.