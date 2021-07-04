محافظ المنيا يناقش مع أعضاء «النواب» معدلات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»
كتب:
اسلام فهمي
01:32 م | الأحد 04 يوليو 2021
محافظ المنيا مع النواب
عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعًا مع عدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، لمناقشة أهم القضايا التي تمس حياة المواطنين، والعمل على إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد محافظ المنيا، أن نواب البرلمان هم لسان حال الشارع المنياوي لنقل نبض الجماهير واحتياجاتهم، وتعمل الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية على تنفيذ كافة الخدمات الحيوية، وتوصيل المرافق وتحقيق الأهداف المطلوبة لضمان حياة كريمة للمواطنين.
وناقش المحافظ، معدلات تنفيذ أعمال المشروعات المقامة بالقري المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتناول الاجتماع مناقشة آلية عمل لجان المشاركة المجتمعية المتكاملة لفحص كشوف المستحقين بمبادرة سكن كريم لضمان وصول المبادرة لكل مستحق، بمنتهى النزاهة والشفافية.
كما ناقش المحافظ، خطة المحافظة في البدء في استبدال سيارات الربع نقل المستخدمة في نقل الركاب، بسيارات «فان» حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، بصفة تجريبية بنطاق مركز ومدينة المنيا بهدف توفير وسائل مواصلات آدمية وآمنة حفاظاً على أرواح المواطنين.
واستعرض النواب عددا من المشكلات التي تعاني منها دوائرهم إضافة إلى المشكلات التي لمسوها في القطاعات الخدمية المختلفة، مشيدين بالجهود المبذولة من قبل السيد محافظ المنيا، لسرعة الاستجابة لكافة الطلبات المقدمة له بشأن المشكلات المتعلقة بالمواطنين، والعمل على سرعة إيجاد حلول وآليات لتلك المشكلات، ومؤكدين أن هناك تفاعل مثمر بين نواب البرلمان والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بهدف تحقيق الصالح العام للمواطنين.