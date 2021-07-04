محافظ المنيا يناقش مع أعضاء «النواب» معدلات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعًا مع عدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، لمناقشة أهم القضايا التي تمس حياة المواطنين، والعمل على إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ المنيا، أن نواب البرلمان هم لسان حال الشارع المنياوي لنقل نبض الجماهير واحتياجاتهم، وتعمل الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية على تنفيذ كافة الخدمات الحيوية، وتوصيل المرافق وتحقيق الأهداف المطلوبة لضمان حياة كريمة للمواطنين.

وناقش المحافظ، معدلات تنفيذ أعمال المشروعات المقامة بالقري المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتناول الاجتماع مناقشة آلية عمل لجان المشاركة المجتمعية المتكاملة لفحص كشوف المستحقين بمبادرة سكن كريم لضمان وصول المبادرة لكل مستحق، بمنتهى النزاهة والشفافية.

كما ناقش المحافظ، خطة المحافظة في البدء في استبدال سيارات الربع نقل المستخدمة في نقل الركاب، بسيارات «فان» حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، بصفة تجريبية بنطاق مركز ومدينة المنيا بهدف توفير وسائل مواصلات آدمية وآمنة حفاظاً على أرواح المواطنين.

واستعرض النواب عددا من المشكلات التي تعاني منها دوائرهم إضافة إلى المشكلات التي لمسوها في القطاعات الخدمية المختلفة، مشيدين بالجهود المبذولة من قبل السيد محافظ المنيا، لسرعة الاستجابة لكافة الطلبات المقدمة له بشأن المشكلات المتعلقة بالمواطنين، والعمل على سرعة إيجاد حلول وآليات لتلك المشكلات، ومؤكدين أن هناك تفاعل مثمر بين نواب البرلمان والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بهدف تحقيق الصالح العام للمواطنين.