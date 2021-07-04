49 خدمة تقدمها البوابة الإلكترونية للمحليات: تراخيص تجديد المباني

أتاحت بوابة خدمات المحليات التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مجموعة من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالبناء، وشرح إمكانية متابعة طلبات التراخيص الحالية والسابقة، وإمكانية معرفة الأوراق، والرسوم المطلوبة، لاستكمال خدمات المحليات مثل تراخيص البناء.

ويمكن من خلال الموقع الإلكتروني متابعة تنفيذ الطلبات الخاصة بالإشغالات والإعلانات والمصاعد وطلبات الشكوى، وإمكانية الاطلاع على التراخيص السابقة التي جرى استخراجها من الأحياء والمدن، وإمكانية سداد المدفوعات المستحقة عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني باستخدام الفيزا، واستكمالها من خلال الأحياء المختصة.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» الخدمات المتاحة من خلال البوابة، والوظائف التي تقدمها بوابة خدمات المحليات، وفقًا لما حددته البوابة الرسمية للمحليات استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع التنمية المحلية، والمحليات على مدار الساعة.

الوظائف التى تقدمها بوابة خدمات المحليات

ـ متابعة جميع الطلبات المقدمة من البوابة أو التي جرى تقديمها من خلال المراكز التكنولوجية.

ـ الاستعلام عن المستندات والرسوم وإجراءات الخدمات المقدمة.

ـ الاطلاع على التراخيص السابقة التي جرى استخراجها من الأحياء والمدن وموقف الرخصة ومنطوق الرخصة والاطلاع على المخالفات المسجلة وكذلك الإيقافات.

- سداد المدفوعات المستحقة عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني.

ـ تقديم خدمات من البوابة واستكمالها من خلال الأحياء المختصة وفيما يلي بيان بالخدمات المتاحة من خلال البوابة:

خدمات المحليات الإلكترونية

ـ طلب بيان صلاحية موقع.

ـ طلب تجديد ترخيص أعمال بناء.

ـ طلب بدل فاقد رخصة بناء/ صورة طبق الأصل من الرخصة.

ـ طلب سريان مفعول رخصة بناء.

ـ طلب معاينة.

ـ طلب توصيل مرافق مؤقتة (كهرباء - مياه).

ـ طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى لإشغال جزئي / الكلي.

ـ طلب استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم.

ـ إخطار ببدء النشاط.

ـ طلب مهلة فتح محل.

ـ طلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة محل.

ـ طلب بدل فاقد رخصة محل / صورة طبق الأصل من الرخصة.

ـ طلب بدل تالف رخصة محل.

ـ طلب إلغاء رخصة محل.

ـ طلب قيد اتحاد شاغلين.

ـ طلب تجديد رخصة إشغال.

ـ طلب استرداد إشغالات.

ـ طلب تصالح عن محضر.

ـ طلب شكوى.

ـ طلب شهادة سداد.

ـ طلب شهادة بتنفيذ الإزالة.

ـ طلب الحصول على وحدة سكنية.

ـ طلب صورة طبق الأصل من قرار هدم.

ـ طلب تجديد رخصة إعلان.

ـ طلب تجديد رخصة مصعد.

ـ طلب كسح.

ـ طلب بدل فاقد عقد/ طلب صورة رسمية من العقد.

ـ طلب سداد أقساط إيجار/مديونيات دورية.

ـ طلب سداد مديونيات.

ـ طلب استرداد قيمة تأمين نقل مخلفات.

ـ طلب رخصة تشغيل مصعد.

ـ طلب تصالح عن مخالفة.

ـ طلب تصالح عن حجز إداري.

ـ طلب سداد مديونيات دورية.

ـ طلب إفادة.

ـ طلب تصالح عن مخالفات المباني.

ـ طلب سداد قسط جبانة.

ـ طلب ترخيص بناء مشروعات سياحية.

ـ طلب ترخيص إعلان تجاري.

ـ طلب ترخيص إعلان وكالة.

ـ طلب ترخيص إعلان سيارة.

ـ طلب رخصة أشغالات.

ـ طلب سداد أقساط.

ـ طلب إنشاء كشك.

ـ طلب رعاية صحية.

ـ طلب سداد عام.

ـ طلب الحصول على صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية.

ـ طلب شهادة بيانات منشأة.

ـ طلب حجز جبانة.

وأوضحت البوابة أنّ تقديم الخدمات يكون من خلالها، لكن استكمالها يجرى من خلال الأحياء المختصة.