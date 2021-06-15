«صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرا عن «7 سنوات غيرت وجه المحليات بالكامل»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه حسام حداد وجومانا ماهر ومنة الشرقاوي، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «7 سنوات غيرت وجه المحليات بالكامل».

وشهدت الدولة المصرية خلال السبع سنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد في يوليو 2014، وحتى الآن عدة إنجازات في مجالات مختلفة، لا سيما في مجال المحليات التي تمس المواطن المصري بمختلف المحافظات.

وأنجزت الدولة ممثلة في التنمية المحلية عددا ضخما من المشروعات منها مشروعات بنية أساسية وخدمات عامة وتنمية اقتصادية بتكلفة قدرها 225 مليار جنيه استفاد منها نحو 38 مليون مواطن ووفرت أكثر من 7 ملايين فرصة عمل.

في مجال الطرق، تم صرف مبلغ قدره 50 مليار جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق في المحافظات وإنشاء الكباري على تقاطعات الطرق ومزلقانات السكك الحديدية، كما تضمنت الجهود في ملف منظومة المخلفات الجديدة إنشاء نحو 4 خطوط جديدة للتدوير في 3 محافظات بتكلفة قدرها 305 ملايين جنيه.

وذكر التقرير الذي عرضه برنامج صباح الخير يا مصر، أنه جرى إنشاء 4 مدافن صحية في 3 محافظات بتكلفة تصل إلى 84 مليون جنيه ورفع التراكمات من 8 مواقع في 3 محافظات بتكلفة تصل إلى 188 مليون جنيه وإنشاء 33 محطة وسيطة متحركة في 8 محافظات بتكلفة تصل إلى 174 مليون جنيه، كما جرى تدشين 15 محطة وسيطة ثابتة في 8 محافظات بتكلفة تصل إلى 345 مليون جنيه.