دار الوثائق: المبيعات من كتب التراث بلغت 1735 بمعرض القاهرة في 3 أيام

قالت الدكتورة نيفين محمد، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، إن إجمالي مبيعات الدار خلال الثلاثة أيام الأولى من معرض القاهر الدولي للكتاب، في دورته الـ52، وصلت إلى 1735 نسخة من كتب التراث والكتب المحققة، موضحة أن أكثر العناوين الأكثر مبيعا هي: «عجائب الآثار» (4 أجزاء)، و«أبكار الأفكار» (5 أجزاء)، و«جواهر القرآن»، و«عيون التواريخ» (6 أجزاء)، و«ألف ليلة وليلة» (12 جزء)، وكتاب «الأمالي للقالي» (4 أجزاء)، و«أخبار البلدان» (2 جزء)، و«أنباه الرواه على أنباه النحاه» (4 أجزاء»، و«الشاهنامه»، و«اتعاظ الحنفا» (4 أجزاء)، و«وثائق الديواني العالي».

وأضافت أن الهيئة تقدم خصما يصل إلى 25% على إصدارتها لجميع رواد المعرض.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة الـ52 منه تحت عنوان «في القراءة حياة»، وتقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، ويستمر حتى 15 يوليو الجاري، بمشاركة 1218 ناشرا من 25 دولة عربية وأجنبية.

ويشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة «ثقافتك كتابك» التي يخصص لها ركنا خاصا، وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1 و20 جنيها، بحد أقصى بجانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض، تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التي تحتويها، بجانب إتاحة الشراء إلكترونيا، إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض، من ندوات وورش أدبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.