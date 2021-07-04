«عبدالغفار»: 3 مستشفيات جامعية كانت مخصصة للعزل عادت لعملها الطبيعي

صرح الدكتور حسام عبدالغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بأن إجمالي عدد المستشفيات الجامعية يبلغ 115 مستشفى بالإضافة إلى 5 مستشفيات تتبع جامعة الأزهر، ومع بداية وباء كورونا المستجد خصصت وزارة الصحة حوالي 36 مستشفى جامعيا للعزل ومصابي كورونا فقط وكانت لا تستقبل أي حالات مرضية أخرى، ولكن بعد استقرار الوضع الوبائي لهذا الفيروس خلال الفترة الحالية عادت بعض هذه المستشفيات لممارسة عملها الطبيعي واستقبال كل الحالات المرضية كما كانت قبل كورونا.

وقال «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، إن باقي المستشفيات الجامعية كانت تمارس عملها المعتاد والطبيعي، مع تخصيص أقسام بها للعزل ولمصابي كورونا.

وأشار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إلى أن كل المستشفيات الجامعية المخصصة للعزل ما زالت تمارس عملها في استقبال حالات الإصابة بكورونا وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها.

وصرح بأن من بين الـ 36 مستشفى جامعية المخصصة لاستقبال مصابي كورونا، بينهم عدد من المستشفيات حاليا وصلت إلى مرحلة صفر إصابات ولم يعد بها أي مريض كورونا، موضحا أن ذلك جعل وزارة الصحة تعيد بعض هذه المستشفيات إلى عملها الطبيعي قبل وباء كورونا، كما حدث على مستوى 3 مستشفيات بمحافظة القاهرة فقط.

وكشف أنه من الممكن أن نصل إلى مرحلة صفر الاحتياج إلى مستشفيات عزل كورونا، في حالة إذا تخطت نسبة عدد الحاصلين على تطعيمات اللقاحات المضادة لكورونا 40% من إجمالي عدد المواطنين، لافتا إلى أن الدولة تستهدف ذلك من خلال خطة موضوعة بالفعل.

وأوضح «عبدالغفار»، أن التطعيمات ضرورية للغاية لأنها تحارب إمكانية انتشار الفيروس مرة أخرى، وفي نفس الوقت تعطي الجهاز المناعي للجسم فرصة للتعامل مع كل التحورات التي تطرأ على الفيروس.