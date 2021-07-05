غدا.. مؤتمر صحفي لوزير التموين للإعلان عن استعدادت عيد الأضحى 2021

ينظم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤتمرًا صحفيًا؛ غدا الثلاثاء الموافق 6 يوليو الجاري، وذلك للإعلان عن استعدادات وزارة التموين والمديريات في جميع المحافظات، لعيد الأضحى المبارك 2021.

ويعقد المؤتمر، بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية صباح يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا.

وسيتم الإعلان خلال فعاليات المؤتمر عن كميات اللحوم التي سيتم ضخها بمنافذ وزارة التموين، والمجمعات الاستهلاكية، والشوادر، ومنافذ جمعيتي، والسيارات المتنقلة التابعة للوزارة، ومواعيد عمل المجمعات الاستهلاكية على مستوى جميع المحافظات في عيد الأضحى المبارك 2021، والمنافذ أيضاَ.

هذا ويشهد الأسبوع المقبل، نظام العمل بتطبيق استعدادات الوزارة من خلال طرح اللحوم والخراف الحية بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية، وتكثيف الحملات على المخابز بجميع المحافظات.

وتخطط وزارة التموين، للإعلان عن طرح كميات كبيرة من الخراف البلدي الحية للمواطنين من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية على مستوى المحافظات، وأكدت الوزارة أنه سيتم طرح المنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين، بالإضافة إلى طرح منتجات إضافية من اللحوم لتلبية احتياجات المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك 2021.

وتتيح وزارة التموين حاليا اللحوم الطازجة بكميات كبيرة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية السودانية بسعر 85 جنيها للكيلو جرام دون زيادة في الأسعار، وكذلك طرح اللحوم البرازيلي المجمدة 65 جنيها للكيلو جرام، طبقا لتصريحات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأكدت الوزارة أنها تحصل على اللحوم بأسعار مخفضة نظرا لحصولها على كميات ضخمة من الموردين، مما يمكنها من توفيرها أمام المواطنين بأسعار مناسبة وجيدة؛ وكذلك توافر كميات كبيرة من اللحوم المجمدة، فضلًا عن التعاقد مع السودان لاستيراد اللحوم الطازجة لمدة عامين.