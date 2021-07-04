الصحة: ضمور العضلات 3 أنواع ويصيب الأطفال حتى عمر 5 سنوات

قال الدكتور هاني طاهر، عضو اللجنة العلمية لعلاج ضمور العضلات بوزارة الصحة، إن هذا المرض يصيب الأطفال من عمر أيام حتى سن 5 سنوات، ولكن يوجد نوع ثانٍ يبدأ من بعد عمر 6 شهور، حيث تتأثر جلسة الطفل، ويتأثر نموه الطبيعي، أما النوع الثالث فيحدث بعد سنوات من عمر الطفل وهو الأقل خطورة.

وأضاف «طاهر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» اليوم الأحد، المذاع على فضائية «الحياة» وتقدمه الإعلامية لبني عسل، أن وزارة الصحة ستتكفل بعلاج الأطفال بشكل كامل وستراجع فحوصات الأشخاص المصابين من أجل البدء في علاجهم، مؤكدا أن الأطفال في عمر سنتين متوفر لديهم العلاج مستطردا: «عن قريب بإذن الله هنوفر العلاج وإحنا بنبقى سعداء لو نوفر العلاج للأطفال، مقدرش أقول عدد المصابين بضمور العضلات في الوقت الحالي».

من جانبه، قال الشاب محمد عمر خيري، المصاب بضمور العضلات، إن هيئة الدواء في الولايات المتحدة الأمريكية، وافقت على دواء لعلاج المرض في بداية العام الحالي، مطالبا الرئيس عبد الفتاح السيسي بمخاطبة هيئة الدواء في مصر لتوفير هذا الدواء لعلاج المصابين.

وأضاف أن والده ووالداته، أصرا على استكمال دراسته حتى تخرج من الثانوية العامة بمجموع 98% في شعبة علمي علوم ولم يستطع دخول كلية طب، ولكنه حصل على امتياز في كلية الحقوق، وحصل على ترتيب بالجامعة، وينتظر التعيين ليكون أول معيد في مصر بهذا المرض، وربما في العالم كله، متابعا: «إحنا أحسنا اختيار القائد الأمين القوي اللي مش بينسى ولاده بعد ما كنا منسيين».