حظك اليوم الثلاثاء 29-6-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الدلو يتسم بالحب والحنان وطيبة القلب ونقائه، بالإضافة لذكائه الخارق، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تخطط بتروي وأن تتقدم بحذر واهتم بتحديد ميزانية وبمراجعة مصروفاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، عطارد بمنزل الحب يمنحك روح عطاء وتفهّم، فقط حافظ اليوم على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.