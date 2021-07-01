حظك اليوم الخميس 1-7-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الدلو يشعر بالسعادة عند مساعدة من حوله، ويسعى دائما إلى الاجتماع بمحبيه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر بمنزل العلاقات يمدك اليوم بالبلاغة ويجعلك أكثر يقظة وتفهما لظروف من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم التشوش؛ يساعدك القمر اليوم على إصلاح علاقاتك فلا تتردد في إظهار مشاعرك لمن تحبهم وتفتقدهم.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان مروان خوري، ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير.