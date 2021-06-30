حظك اليوم الأربعاء 30-6-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الدلو لا يستطيع التعبير عن مشاعره العاطفية بسهولة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني قد يصيبك اليوم بالتشوش، يجب أن تضاعف تركيزك في عملك لتتفادى الخسائر لتتخذ قرارات سليمة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، عطارد يدعم علاقتك بمن تحب ويمنحك أفكار إيجابية، فقط لا تتسرع في وعودك وأقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة الراحلة سعاد حسني، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يناير.