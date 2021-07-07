أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة 2021، حيث ستعقد الامتحانات يوم 10 يوليو المقبل، لطلاب الشعبة العلمية، و11 من نفس الشهر، لطلاب الشعبة الأدبية، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

وتستعرض «الوطن» توزيع منهج التفاضل للصف الثالث الثانوي 2021 ومراجعة المادة، استمراراً لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع التعليم على مدار الساعة.

وجاءت أبرز الأسئلة في مراجعة مادة التفاضل للثانوية العامة، على النحو التالي:

توزيع منهج التفاضل للصف الثالث الثانوي 2021

وللإطلاع على المراجعة كاملة اضغط هنــــــــــــــا.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنّ جدول امتحانات الثانوية العامة 2021، وضع بعناية ودراسة شاملة، وذلك مع العلم أنّه سيتم التنبيه على الطلاب والقائمين على الامتحانات، بارتداء الكمامات الطبية، داخل اللجان وعدم نزعها، للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن إن جدول امتحانات الثانوية العامة 2021، وضع بشكل يناسب جميع الطلاب، مؤكدا أن امتحانات الثانوية العامة ستنتهى في 2 أغسطس المقبل، للشعبة العلمية، فيما تنتهي الشعبة الأدبية من الامتحانات في 29 يوليو، ويتخلل الجدول إجازة عيد الأضحى المبارك في الفترة من 19 يوليو وحتى 23 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 لطلاب الشعبة العليمة

1- السبت 10 يوليو 2021: اللغة العربية للشعبتين الـ«رياضة وعلوم»

2- الإثنين 12 يوليو المقبل 2021: اللغة الأجنبية الثانية للشعبتين الـ«رياضة وعلوم»

3- الأربعاء 14 يوليو 2021: الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية للشعبة علمي رياضيات»

4- السبت 17 يوليو 2021: الكيمياء للشعبتين الـ«علمي ورياضة»

5- السبت 24 يوليو 2021: الفيزياء للشعبتين الـ«علمي ورياضة».

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للشعبة العلمية رياضة وعلوم6- الإثنين 26 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين الـ«العلمي ورياضة»

7- الأربعاء 28 يوليو2021: الرياضيات التطبيقية «الديناميكا» شعبة علمي رياضي

8- السبت 31 يوليو 2021: الأحياء «علمي علوم» والرياضية التطبيقية «الإستاتيكا» علمي رياضة

9- الإثنين 2 أغسطس 2021: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة «علمي علوم»، والرياضة البحتة «التفاضل والتكامل» لشعبة علمي رياضة.