التعليم لـ«طلاب الثانوية العامة»: نزلوا تحديثات التابلت

شددت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في جميع محافظات الجمهورية، على طلاب الثانوية العامة بتوصيل جهاز التابلت على شبكة الإنترنت، ويشترط قوة الشبكة لاستقبال التحديثات على التابلت لاستدعاء التحديثات الأخيرة، كما أكدت المديريات أنّه حال تعذر الطالب في عمل التحديثات، عليه التوجه لمسؤول الـIT بالمدرسة لمساعدته في حل المشكلة، لافته إلى أنّ التحديثات الأخيرة التي تتم على جهاز التابلت مهمة وضرورية.

وفي سياق متصل، خصصت مدارس الثانوية العامة فرق تطوير تكنولوجي بالتزامن مع انطلاق الامتحان التجريبي الثالث، حيث أكد حسين عبدالحكيم، مدير مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بالجيزة، تخصيص فريق تكنولوجي في كل لجنة امتحانية لمساعدة الطلاب.

وأضاف «عبدالحكيم» لـ«الوطن»، أنّ فرق التطوير التكنولوجي تساعد الطلاب في كيفية الحصول على كود الامتحان، وحل أي مشكلات في التابلت تمنعهم من الدخول على منصة الامتحان.

من جانبه، أكد مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، أنّ فريق التطوير التكنولوجي بالإدارة التعليمية حريص على التنسيق الكامل مع جميع مدارس الثانوية العامة، موضحا أنّ الفريق يعمل على حل أي مشكلات تقنية تواجه الطلاب.

وأضاف «عبده»، أنّ الامتحان التجريبي الثالث عقد وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، ولم يتم رصد أي مشكلات تقنية واجهت الطلاب، وجرى التنبيه على الطلاب بكتابة بياناتهم بطريقة صحيحة.

عقد امتحانات الثانوية العامة في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا

يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة الذين لم يتسلموا التابلت، الامتحان التجريبي الثالث ورقيا على البابل شيت، بنظام الأسئلة الاختيارية التي تقيس الفهم، في المدارس الحكومية، ويعتبر الامتحان التجريبي محاكاة كاملة للامتحانات النهائية للثانوية العامة، حسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدة أنّه سيتم عقد الامتحانات النهائية في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا.