«الصحة»: الدولة افتتحت 3 مراكز لعلاج مرضى ضمور العضلات

صرح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه لولا الإرادة السياسية القوية ما كنا نستطيع التوصل إلى اتفاق أو حتى لمرحلة التفاوض مع شركات الأدوية، في ظل الغلاء الرهيب لسعر دواء مرض ضمور العضلات، موضحا أن مصر نجحت مؤخرا في توقيع بروتوكول تعاون مع شركة «نوفارتس»، يضمن توفير علاج مرض ضمور العضلات، معلنا أنه بالفعل تم توفير العلاج الخاص بـ32 حالة من إجمالي الحالات المصابة في مصر، كاشفا أن علاج أول عشر حالات سيبدأ خلال هذا الأسبوع.

وقال «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن مصر بها 204 حالات مصابة بضمور العضلات، بينهم 57 حالة تحت سن العامين، موضحا أن الدولة مكملة في طريقها نحو توفير العلاج الكافي لكل هذه الحالات.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه في سبيل ذلك اتخذت الدولة عدة إجراءات كان من بينها، فتح حساب ضمن صندوق «تحيا مصر» لدعم علاج مرضى ضمور العضلات، مشيرا إلى أن الدولة ستعمل على توفير العلاج لكل الحالات التي ينطبق عليها الشروط.

وأردف أنه لذلك تم تشكيل لجنة عليا لضمور العضلات، تضم أساتذة من وزارة الصحة والقوات المسلحة والجامعات المصرية، موضحا أن هذه اللجنة تختص بمراجعة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها على الحالات المصابة بمرض ضمور العضلات، حتى يتحصل على هذا العلاج ويستفيد منه.

وأشار إلى أنه لذلك الأمر، افتتحت الدولة 3 مراكز، أحدها تابع لوزارة الصحة بمستشفى معهد ناصر، وآخر بمستشفى الجلاء العسكري، والأخير بمستشفى عين شمس الجامعي، حتى نستطيع أن نوفر هذا العلاج لكل من يعاني من هذا المرض.