بسبب تعقيم الاستديو.. لميس: «كلمة أخيرة» إجازة يومي الإثنين والثلاثاء

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن برنامجها «كلمة أخيرة» الذي تقدمه عبر شاشة "ON" من السبت إلى الثلاثاء من كل أسبوع، سيحصل على إجازة غدًا الإثنين وبعد غد الثلاثاء بسبب تعقيم الاستديو، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها إدارة القناة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضافت لميس خلال تقديمها حلقة يوم الأحد من البرنامج: «بقالنا يومين بنستخدم نفس الأجهزة فقلقانين شوية من كورونا، ونستأذنكم أننا سنعقم الاستديوهات وسنعيد حلقتين يوم الإثنين والثلاثاء».

وبالرغم من إعلان إدارة البرنامج اليوم، أن حلقة الغد ستشهد لقاءً تلفزيونيًا خاصًا مع أبطال مسلسل «لؤلؤ» إلا إنها قررت حصول البرنامج على إجازة حماية للعاملين بالقناة وضيوف استديوهاتها، وأوضحت لميس: «هناخد إجازة يومين وهنرجع لكم الأسبوع المقبل».

وفي حلقة الأحد أيضًا، قالت الإعلامية لميس الحديدي إن أجهزة الدولة المصرية بدأت تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل صرامة أمس الأحد، مشيرةً إلى ان غير الملتزمين بارتداء الكمامة سيكونون ملزمين بدفع غرامة فورية قدرها 50 جنيهًا، على ان تضاعف هذه الغرامة في حالة إصرار المخالف على عدم الدفع.

وناشدت مقدمة البرنامج، المواطنين، الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم إرهاق رجال الأمن في ضبط المخالفين، متابعةً: " أمور أخرى أهم من ضبط الشيش، لازم نرحم الأمن، لأن الناس دي موجودة في الشوارع طول الوقت وتبذل مجهودًا خرافيًا من أجل تطبيق الاجراءات الاحترازية".