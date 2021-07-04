إنجاز عربي جديد.. الإمارات الأكثر تلقيحا ضد كورونا في العالم

كشفت وكالة «بلومبيرغ» العالمية عن أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت«الدولة الأكثر تلقيحًا» ضد فيروس كورونا المستجد في العالم وذلك وفقًا لمؤشر الوكالة لتتبع اللقاحات، مؤكدة أن دولة الإمارات تفوقت على سيشيل لتصبح الأكثر تلقيحا ضد «كوفيد – 19» حيث قدمت نحو 15.5 مليون جرعة بما يكفي لتغطية 72.1 في المائة من سكانها بجرعتين.

وقال عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، إن هذا الإنجاز العالمي الجديد يضاف إلى سجل إنجازات الدولة في مواجهة جائحة« كوفيد - 19»، كما يعد بمثابة شهادة تقدير دولية للحملة الوطنية للتطعيم التي أطلقتها دولة الإمارات وتواصل تحقيق أهدافها يومًا بعد يوم.

وأوضح أن الرؤية الاستشرافية لقيادة الدولة الرشيدة قادتنا إلى مواجهة تحديات «كوفيد – 19» بكفاءة وفعالية كبيرة واليوم تتبوأ دولة الإمارات وبجدارة مقعد الريادة العالمية على صعيد الدول الأكثر تلقيحا ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن جهود القطاع الصحي في الدولة والحرص على التنوع في توفير اللقاحات أمام مختلف فئات المجتمع المؤهلة والوعي المجتمعي بأهمية الحصول عليه كلها عوامل ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز.

وأكد أن الحملة الوطنية للتطعيم تتواصل في مختلف الإمارات الدولة جنبًا إلى جنب مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتعد ركيزة أساسية في الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة للمضي قدما في مسار التعافي من الجائحة وعودة الحياة الطبيعية، كما أن الفرق الطبية وأبطال خط الدفاع الأول يواصلون العمل عن كثب بروح الفريق الواحد بتوجيهات ودعم متواصل من القيادة الرشيدة التي تضع صحة وسلامة المجتمع في صدارة أولوياتنا للوصول إلى مرحلة التعافي من الجائحة.