تعرف على شروط التقديم لمدرسة التمريض بدمياط
الحد الأدنى للتقدم لمجموع 250 درجة
كتب:
سهاد الخضري
04:25 ص | الإثنين 05 يوليو 2021
ارشيفية
أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة دمياط، شروط القبول بالمدرسة الفنية للتمريض بفارسكور نظام 5 سنوات، للدفعة الجديدة بنات للعام الدراسي 2021- 2022 وذلك ابتداءا من اليوم الاثنين وحتى يوم 15 يوليو المقبل.
- شروط التقديم لمدرسة التمريض بدمياط
- أن تكون المتقدمة من محافظة دمياط
- الحصول على شهادة إتمام الدراسة بالتعليم الأساسي في ذات عام التقدم (2020 -2021)
- الحد الأدنى للتقدم لمجموع 250 درجة
- يتم تحديد الحد الأدنى للقبول بعد اجتياز الاختبارات طبقا لأليات القبول الواردة إلينا من الإدارة العامة للتدريب و العلاقات الثقافية بالهيئة.
الموافقة على دخول دفعة من أبناء الشهداء مدرسة التمريض بشمال سيناء
- الأوراق المطلوبة للتقديم لمدرسة التمريض بدمياط
- صورة من شهادة الإعدادية
- صورة شهادة حسن سير وسلوك
- عدد 2 صورة شخصية
- صورة من شهادة الميلاد كمبيوتر
- صورة من بطاقة ولى الأمر (الأب) أو (الوصى للطالبة).
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- أيام تقديم الملفات للطالبات المتقدمات لمدرسة التمريض بدمياط للعام الدراسى 2021- 2022
الشريحة الأولى من 271 إلى 280 درجة أيام 5 و 6 و 7 شهر يوليو
الشريحة الثانية من 261 إلى 270 درجة أيام 8 و 10 و 11 شهر يوليو
الشريحة الثالثة من 250 إلى 260 درجة أيام 12 و 13 و 14 شهر يوليو
الرابعة المتخلفين من التقديم أيام 15 شهر يوليو