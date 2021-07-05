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تعرف على شروط التقديم لمدرسة التمريض بدمياط 

الحد الأدنى للتقدم لمجموع 250 درجة

كتب:

سهاد الخضري
04:25 ص | الإثنين 05 يوليو 2021
ارشيفية

ارشيفية

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة دمياط، شروط القبول بالمدرسة الفنية للتمريض بفارسكور نظام 5 سنوات، للدفعة الجديدة بنات للعام الدراسي 2021- 2022 وذلك ابتداءا من اليوم الاثنين وحتى يوم 15 يوليو المقبل.

  • شروط التقديم لمدرسة التمريض بدمياط 

- أن تكون المتقدمة من محافظة دمياط

- الحصول على شهادة إتمام الدراسة بالتعليم الأساسي في ذات عام التقدم (2020 -2021)

- الحد الأدنى للتقدم لمجموع 250 درجة

- يتم تحديد الحد الأدنى للقبول بعد اجتياز الاختبارات طبقا لأليات القبول الواردة إلينا من الإدارة العامة للتدريب و العلاقات الثقافية بالهيئة.

الموافقة على دخول دفعة من أبناء الشهداء مدرسة التمريض بشمال سيناء

  • الأوراق المطلوبة للتقديم لمدرسة التمريض بدمياط 

- صورة من شهادة الإعدادية

- صورة شهادة حسن سير وسلوك

- عدد 2 صورة شخصية

- صورة من شهادة الميلاد كمبيوتر

- صورة من بطاقة ولى الأمر (الأب) أو (الوصى للطالبة).

محافظ أسيوط يزور مدرسة التمريض ويشيد بمستوى الأداء والتدريب العملي

  • أيام تقديم الملفات للطالبات المتقدمات لمدرسة  التمريض بدمياط للعام الدراسى 2021- 2022 

الشريحة الأولى من 271 إلى 280 درجة أيام 5 و 6 و 7 شهر يوليو

الشريحة الثانية من 261 إلى 270 درجة أيام 8 و 10 و 11 شهر يوليو

الشريحة الثالثة من 250 إلى 260 درجة أيام 12 و 13 و 14 شهر يوليو

الرابعة المتخلفين من التقديم أيام 15 شهر يوليو

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